Za Kučana je bil Türk boljši predsednik od Pahorja

Nekdanji predsednik države Milan Kučan meni, da se mora predsednik države odzvati in zavzeti stališče, ko je govora o sovražnem govoru in človekovih pravicah. "Ob teh problemih ne more molčati in se ne more izogibati jasnim opredelitvam," je poudaril in dodal, da jasno opredeljevanje zahteva osebni in politični pogum.

Po Kučanovih besedah predsednik republike pri nas nima veliko orodij, s katerimi bi lahko uresničeval svoje poslanstvo, njegovo najmočnejše orodje je beseda. Kolikor bolj so razmere v družbi zaostrene, negotove in protislovne, toliko pomembnejši so odzivi in opredelitve predsednika republike, je v intervjuju za Večer opozoril Kučan.

"Ob razraščanju sovražnega govora, razkrajanju še ne davno trdnega zavedanja o pomenu človekovih pravic in ob vse pogostejših konfliktih doma in v mednarodnem življenju je njegova odgovornost še toliko večja. Zato ob teh problemih ne more molčati in se ne more izogibati jasnim opredelitvam," je še opozoril.

Predsednik se ne sme truditi, da je vsem všeč

Borut Pahor pogosto objavlja slike na Instagramu. Foto: Instagram/Getty Images To, da je predsednik republike predsednik vseh državljanov, pa po Kučanovih besedah ne pomeni, da so zanj sprejemljiva vsa stališča do posameznega problema. "Tudi ne pomeni, da bi se moral s svojimi stališči truditi biti všeč vsem državljanom," je poudaril in dodal, da to ne pomeni, da predsednik ne deluje povezovalno, saj demokracija predpostavlja pluralnost stališč. "Seveda pa jasno opredeljevanje zahteva osebni in politični pogum in trdno stališče, da z vrednotami ni mogoče trgovati. Za vse to pa je potrebno trdo delo," je prepričan Kučan.

Avtoritete predsedniku po njegovih besedah ne zagotavlja njegov ustavni položaj, pač pa si jo lahko pridobi samo s svojimi besedami in dejanji. "Če si predsednik republike ni pripravljen ustvariti avtoritete na tak način, je to za državo in družbo velika izguba. Zgolj govorjenje in številni nastopi k utrjevanju avtoritete žal ne prispevajo, če v izbranih besedah ni mogoče razbrati tudi jasnih opredelitev," je še dejal v pogovoru.

Družbena omrežja ne smejo biti za lastno zvezdništvo predsednika

Tudi udeležbo na prireditvah naj bi vsakokratni predsednik presojal z vidika svojih vrednot in ustavnih načel. Glede uporabe družbenih omrežij pa meni, da "predsedniška funkcija izgublja smisel in pomen, če je uporaba socialnih omrežij namenjena predvsem lastnemu zvezdništvu in osebni promociji".

Na vprašanje, katerega od svojih naslednikov bi posebej izpostavil, je odgovoril, da jih ni bilo veliko, da pa je bil Danilo Türk s svojim načinom opravljanja funkcije predsednika republike blizu njegovim predstavam.