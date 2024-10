Za kriminalkami proti vrhu drvijo ljubezenski romani: čustveni vihar zajamčen

Pri Cankarjevi založbi je izšla zbirka Razmerja, ki je nastala kot del Ustvarjalne delavnice ljubezenskega romana Cankarjeve založbe.

Včasih nas ljubezenske avanture potolažijo, nam dajo nekaj podpore ali nas zavrtijo v nepričakovan vrtinec čustvenih vzponov in padcev, kar nas malce poboža ter nam obogati življenje. Na knjižne police so prispeli trije prvovrstni slovenski ljubezenski romani, ki so nastali kot del Ustvarjalne delavnice ljubezenskega romana Cankarjeve založbe. S tem se je v Sloveniji zelo obogatila ponudba popularnih žanrov, ki je v preteklih letih cvetela na področju kriminalk. Zdaj si lahko obetamo nekaj več ponudbe kakovostnega sodobnega ljubezenskega romana.

Rezultat delavnice, ki jo je vodila Lara Paukovič, so trije novi naslovi nove žanrske zbirke Cankarjeve založbe – Padam na besede Jerce Cvetko, Prste stran Karmen Petric in Srebrne vezi Kaje Bucik Vavpetič. Kot je povedala urednica zbirke, so Razmerja sinonim za sveže, sodobne, seksi, iskrive ljubezenske romane, katerih prvo merilo je predvsem kakovost. "Želela bi si, da bralci začnejo zbirko povezovati z žanrom, ki je v prvi vrsti dober, avtorji pa s celostno obravnavo in pozornim urejanjem. Dela, izdana v Razmerjih, znotraj ljubezenskega žanra prinašajo nekaj novega, naj bo to nov podžanr, feministična nota ali drugačna interpretacija že znanih motivov," je dodala avtorica romana Poletje v gostilni.

"Delavnica je bila edinstvena priložnost za mojo zgodbo, saj mi je pomagala, da sem jo izboljšala na načine, ki jih sama ne bi mogla odkriti," je o delavnici povedala avtorica Kaja Bucik Vavpetič.

Spletanje novih razmerij z avtoricami vseh treh knjig

Na vsa nova Razmerja Cankarjeve založbe so avtorice, urednica in gostje nazdravili pred dnevi v Kazina Jazz Clubu. Odlomke iz vseh treh knjig sta doživeto interpretirala dramska igralca Maja Martina Merljak in Klemen Janežič.

Navdihujoč ljubezenski roman. Bo tudi vam povrnil zaupanje v ljubezen?

Jerca Cvetko, Padam na besede Foto: Cankarjeva založba V ljubezenskem romanu Padam na besede Jerce Cvetko nastopa 40-letna Iris, ki je tako vpeta v stresno kariero napovedovalke na prireditvah, da se ne zmeni za tiktakanje svoje biološke ure.

Ko jo zapusti dolgoletni partner, se ji življenje obrne na glavo. Najame garsonjero in si poskuša postaviti življenje v red. Na predlog prijateljice si naredi profil na Tinderju in začne hoditi na zmenke, ki so vedno bolj bizarni.

Nekaj usodnih naključij jo pripelje v čudovito brunarico na periferiji, v kateri se počuti kot doma. Kakšno je življenje, ki si ga želi tu začeti? In s kom? Kdo je skrivnostni kipar, ki je postavil brunarico?

"Do bolečine filigranska zgodba o bivanjskih stiskah ženske prvega sveta. Obvezno čtivo tudi za moške." Miha Šalehar

"Jerca Cvetko v inovativnem slogu poveže cvetove in tudi trnje, značilne za ta žanr. Posebej dišijo tisti, ki se razcvetajo ob prijateljskem zavezništvu in neuničljivi veri, da bo vse okej; oziroma če povem v slogu glavne junakinje, voditeljice Iris, ki mimogrede poda tudi napotke za javno nastopanje: kjut, heart made branje." Bernarda Žarn

"Z eno besedo – izjemno! Duhovito, čutno, pretanjeno, sočno … To ni še en ljubezenski roman, to je ljubezen sama!" Mojca Fatur

Foto: Cankarjeva založba Jerca Cvetko (1983) je dipl. prof. razrednega pouka in šolska knjižničarka.

V zadnjem desetletju se je posvečala kamišibaju (pripovedovanju ob ilustracijah), vodi strokovna izobraževanja, sestavlja pedagoške programe in ustvarja v kreativnem tandemu Slikovedke.

Ljubezenski roman Padam na besede je njen knjižni prvenec.

Ljubezenski roman, ki se prebere na mah

Karmen Petric, Prste stran Foto: Cankarjeva založba Roman Prste stran avtorice Karmen Petric je slovenski doktor roman, v katerem nastopa rahlo cinična, muhasta, ob pravih priložnostih pa tudi nežna in čustvena Ljubljančanka Paulina, ki sovraži dermatološke preglede. Ko med enim od njih v ordinaciji pozabi svoj telefon, zdravnik Miša Varl odhiti za njo, da bi ji ga vrnil. Takrat se zgodi nesreča, sprožilec naključij, nesporazumov in čiste smole. Miša reši Paulino, a se poškoduje sam. Na srečo je ona delovna terapevtka, ki mu lahko pomaga. Med rehabilitacijo se v njiju počasi prebujajo silovita, že nekoliko pozabljena in odrinjena čustva, a zaradi stroke in etike svoja občutja skrivata drug drugemu, in dokler gre, tudi sebi. Bo njuna naklonjenost premagala ovire?

"Brihtna, drzna, svojeglava inačica povsem sodobnega in povsem slovenskega doktor romana!" Jedrt Maležič

"Po branju boste zavzdihnili in, prisežem, čutili hvaležnost. Ne le, ker je slovenščina dobila uravnotežen opis seksa, marveč ker je dobila ljubezenski roman, ki se prebere na mah, ne da bi spotoma zapravil globino in širino svojih junakov." Ana Schnabl

"Dolgo je kazalo, da v Sloveniji ne znamo pisati dobro, a berljivo. Drugače kot v večini držav so se najbolj brale tuje uspešnice. Potem se je začelo spreminjati. Najprej kriminalke, zdaj končno tudi ljubezenski romani. Če ste mislili, da so samo za zabavo in ne znajo izzvati razmisleka – preberite tega." Andrej Blatnik

Foto: Cankarjeva založba Karmen Petric (1993) je delovna terapevtka, ki se je na slovenski literarni sceni že uveljavila predvsem kot ambasadorka branja (@aconita.umbra). Leta 2023 je bila finalistka Festivala mlade literature Urška.

Piše predvsem žanrsko prozo. Njena zgodba Včeraj je uvrščena v antologijo kratke erotične proze Spreganje glagola prihajati (Layerjeva založba, 2024). Prste stran je njen prvi roman.

Napet fantazijski roman, začinjen z ljudskim izročilom

Foto: Cankarjeva založba V fantazijskem romanu Srebrne vezi Kaje Bucik Vavpetič se prepletajo vplivi slovenskega ljudskega izročila, boj med dobrim in zlom ter prepovedana ljubezen. Ko knežna Mila z bratom osvobodi mamo rusalko in nato v strahu pred očetom pobegne z domačega gradu, se zaplete z druščino cestnih razbojnikov. Njihov vodja, Gaber, sprva ni prav prijazen do nje – Mila je namreč le opomin na vse, kar je izgubil zaradi njenega tiranskega očeta. Toda Mila se na poti s to neobičajno tolpo začne počasi soočati s svojo nečloveško dediščino in kuje načrt, kako bo rešila ljubljenega brata. Obenem obžaluje, da bo morala zapustiti nove prijatelje – in Gabra, ki se mu ne more upreti. Morda bi ji lahko pomagali prav oni, a njihovi načrti se ne ujemajo z njenimi, predvsem pa ji Gaber marsikaj prikriva.

"V osupljivem svetu rusalk, čatežev in domovojev se sredi vojne vihre kar iskri od ljubezni – še tako tesna srebrna ovratnica je ne bo zadušila." Veronika Šoster

"Za romanco imajo Srebrne vezi neverjetno veliko akcije, a tudi ravno dovolj poljubljanja." Igor Harb

Foto: Cankarjeva založba Kaja Bucik Vavpetič (1987) je diplomirala iz angleškega ter francoskega jezika in književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Nekaj let je delala kot književna prevajalka, zdaj tudi sama piše, predvsem v angleščini pod psevdonimom Zoe Ashwood. Srebrne vezi so njen prvi roman v slovenščini.

