Za kampe letošnje poletje boljše od lanskega, skrbi jih jesen

Kampi na Gorenjskem in na Obali so v letošnji poletni sezoni bolje zasedeni kot v lanski in se že približujejo zasedenosti iz predkoronskega leta 2019. Večjih težav z gosti glede spoštovanja pogoja PCT nimajo več. Po poznem začetku sezone in bližajočem se koncu uspešnega poletja pa jih skrbi, kako bo jeseni.

V Kampu Lucija v Portorožu, ki je del skupine Sava Hotels & Resorts, v letošnjem poletju beležijo od 80- do 90-odstotno zasedenost, kar je boljše kot leta 2020 in že na ravni leta 2019. V celoti pričakujejo uspešno poletno sezono, primerljivo z lanskim letom. Struktura gostov je podobna kot lani, z 70 odstotki pa prevladujejo domači gosti.

Kamp Adria v Ankaranu je v zadnjih tednih, še zlasti med vikendi, dosegal polno zasedenost. Podobno je bilo že v juliju, dobre pa so napovedi tudi za naprej, je pojasnil direktor turističnega podjetja Adria Aleš Semeja. Tako kot lani tudi letos s približno 80 odstotki prevladujejo domači gostje. Porast pa beležijo z nemško govorečih trgov in trgov Beneluxa, predvsem Nizozemske, kar je, kot je prepričan Semeja, zagotovo tudi posledica prestižne nagrade, ki jo je kampu prisodilo avtomobilsko združenje ADAC.

"Kljub polni zasedenosti je letošnja sezona nekoliko bolj umirjena od lanske, predvsem ker so gostje, kot tudi mi, zelo dobro informirani glede ukrepov in načinov unovčevanje bonov ter tako vsi procesi tečejo hitreje in brez večjih zapletov," ugotavlja Semeja.

Da epidemiološki ukrepi, vključno s pogojem PCT ne povzročajo več večjih težav, je povedal tudi direktor kampa Šobec Uroš Ambrožič. Prvih nekaj tednov je bilo sicer nekaj nejevolje, zlasti med slovenskimi gosti. "Vendar so ljudje spoznali, da je preverjanje pogojev naša dolžnost in da nekaj, kar ni se sami spomnili," je izpostavil.

"Gostje se želijo prerekati z natakarji"

Da je še vedno kar nekaj težav pri preverjanju pogojev PCT, pa je povedal Boštjan Mencinger, predsednik Turističnega društva Bohinj, ki poleg kampa Danica skrbi tudi za tamkajšnje gostišče. Zlasti v gostišču se namreč nekateri gostje želijo prerekati z natakarji in od njih slišati utemeljitve, zakaj so ti pogoji sploh potrebni.

To je za osebje v času, ko je že sicer najbolj obremenjeno, še posebej zahtevno. V minulih dveh tednih so bili kampi na zgornjem Gorenjskem praktično v celoti zasedeni, na samem vrhuncu sezone prejšnji teden se ni dalo v njih dobiti niti parcele, zato so nekateri prenočevali kar na parkiriščih. Ta teden so se razmere normalizirale, zasedenost pa je še vedno dobra.

Jesen prinaša negotovost

Za september je nato rezervacij bistveno manj, po eni strani zato, ker gostje vedo, da tedaj rezervacije niti niso več potrebne, po drugi strani pa tudi zaradi negotovosti, ki jo prinaša novi val epidemije, je pojasnil Ambrožič. Če bo vreme lepo in če ne bo večjih sprememb, kar se tiče prehajanja državne meje, sicer verjame, da se bo sezona podaljšala do 15. septembra. Tega se nadejajo tudi v drugih kampih.

V Campingu Bled letošnje poletje zaenkrat beležijo približno 90-odstotno zasedenost, kar je več kot lani in je že na ravni iz leta 2019. V celoti pričakujejo uspešno poletno sezono, primerljivo z lanskim letom, so pojasnili v Sava Turizmu in dodali, da z 90 odstotki v blejskem kampu prevladujejo tuji gostje. Tudi v drugih gorenjskih kampih je veliko gostov, večinoma od 70 do 80 odstotkov, tujcev. Kot je pojasnil Mencinger, je v kampu Danica letos tujcev trikrat več, Slovencev pa pol manj kot lani.

Sezona boljša od lanske, a še vedno precej slabša od sezone 2019

Tako Mencinger kot Ambrožič ocenjujeta letošnjo poletno sezono kot bistveno boljšo od lanske in tudi bistveno boljšo od pričakovanj, vendar pa še nikakor ne tako dobro kot leta 2019. "Letošnja sezona je vsaj za 20 odstotkov boljša od lanske, ampak v primerjavi z letom 2019 še vedno za tretjino slabša," je povedal Mencinger in pojasnil, da je sam vrhunec sezone bistveno krajši.

"Top sezona traja le nekaj tednov in s tem se ne da pokriti celotnega leta, predvsem glede na to, da je treba pokrivati še lansko izgubo," je opozoril Ambrožič. Vesel je sicer pozitivnih trendov glede porasta kampiranja v Sloveniji, treba pa bo narediti še več na tem, da bodo ljudje prepoznali Slovenijo kot možno končno destinacijo za kampiranje, saj številni slovenski kampi še vedno služijo predvsem kot tranzit tujcem na poti na Hrvaško, četudi so v zadnjih letih z investicijami močno izboljšali svojo ponudbo in se čas bivanja gostov vendarle podaljšuje.