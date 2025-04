Z vlakom na GO! 2025 po zgodovinski progi ob slikoviti Soči

Foto: Jernej Humar / GO! 2025

Zaradi povečanega zanimanja za Evropsko prestolnico kulture Nova Gorica – Gorica je začel po prilagojenem urniku voziti dnevni vlak iz Beljaka (Villach) v Novo Gorico po progi, ki je leta 1906 prvič povezala Salzburg in Trst. Podrobnosti o urnikih in cenah vozovnic si lahko preberete na spletnem mestu.

Vlak bo med tednom z glavne železniške postaje avstrijskega mesta krenil ob 7.45 in v Novo Gorico prispel ob 11. uri, konec tedna pa je odhod ob 8.08 in prihod ob 10.21. Vračal se bo ob 15.53 s postaje v Novi Gorici. Gre za odlično pridobitev za EPK in prenovljeno železniško postajo ter pomemben korak v povezovanju s širšo regijo Alpe-Adria.

"Nova železniška povezava ne prinaša le boljših možnosti obiska programov EPK za potnike, ampak tudi edinstveno doživetje potovanja po dolini smaragdne reke Soče, po eni izmed najlepših železniških prog v Evropi," je povedala Mija Lorbek, direktorica zavoda GO! 2025.

Bohinjska proga (v italijanščini Ferrovia Transalpina) je najjužnejši od treh odsekov med Salzburgom in Trstom, odprt leta 1906. Na severu sta se nanjo navezovali prav tako leta 1906 odprta Karavanška železnica proti Beljaku in Celovcu ter leta 1909 odprta t. i. Turska železnica od Beljaka do Salzburga. V času, ko je imela Avstrija še dostop do morja, je bila Gorica živahno, večkulturno mesto, nekdaj imenovano tudi Nica Avstro-Ogrske. Na ulicah in uličicah je bilo mogoče slišati italijanščino, slovenščino, furlanščino in nemščino. Gorica in Nova Gorica si tako danes v povsem evropskem duhu prizadevata za skupno premagovanje ovir. V projekt so vključeni tudi okoliški kraji: Vipavska dolina, dolina Soče, Goriška brda, del Krasa ter celotna italijanska regija Furlanija Julijska Krajina.

Več informacij najdete na spletni strani projekta https://www.go2025.eu.

Evropska prestolnica kulture je projekt Evropske unije. Poslanstvo Evropske prestolnice kulture GO! 2025 je preseganje meja, tako fizičnih kot mentalnih, kar se odraža v sloganu GO! Borderless. Projekt se osredotoča na povezovanje Nove Gorice in Gorice, dveh mest z različnimi zgodovinskimi in kulturnimi ozadji, z namenom okrepiti sodelovanje med njimi ter spodbujati čezmejno življenje in upravljanje. Program kulturnih in umetniških dogodkov služi kot sredstvo za doseganje teh ciljev, pri čemer stremijo k vrhunski kakovosti in preseganju običajnega. V okviru EPK pričakujemo še tri vrhunce, in sicer Pohod za Evropo (1.–9. maj), kulinarični festival Okusi brez meja (26.–28. september) in razsvetljena zaključna slovesnost (1.–5. december).

Naročnik oglasnega sporočila je GO! 2025