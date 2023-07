Z vašo hidravlično nakladalno ploščadjo naj se ukvarjajo samo strokovnjaki

Oglasno sporočilo

AMK Servis, d. o. o. , ki se od junija 2023 nahaja tik ob regionalni cesti med Ljubljano in Vrhniko, je vodilno slovensko podjetje na področju servisa in montaže hidravličnih nakladalnih ploščadi. Njihova ekipa izkušenih strokovnjakov je specializirana za zagotavljanje kakovostnih storitev, vključno z montažo , dobavo rezervnih delov in servisom nakladalnih ploščadi vseh blagovnih znamk , ki so nujne za njihovo brezhibno in zanesljivo delovanje.

Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Poskrbite za svoje nakladalne ploščadi

Glavna prednost AMK Servisa je nudenje celovite storitve. Poleg servisa in montaže vseh vrst nakladalnih ploščadi in hidravličnih dvigal izvajajo tudi redno vzdrževanje, saj verjamejo, da so dobro vzdrževane nakladalne ploščadi ključnega pomena za dvigovanje dodane vrednosti storitvam v logistiki. Vozilo in voznik bosta namreč z njihovo pomočjo okretnejša in hitrejša na lokaciji prevzema in razklada tovora. S tem si lahko podjetje tudi dvigne dodano vrednost pri storitvah prevoza.

Dostopnost in zanesljivost

Poleg vseh storitev na lokaciji novih poslovnih prostorov v Dragomeru je AMK Servis na voljo tudi za urgentna popravila na terenu. Če se vam na cesti zgodi manjša napaka, pa vam lahko z voznikovim sodelovanjem hitro pomagajo tudi kar prek telefona.

Foto: AMK SERVIS D.O.O.

Odličen odziv na poletno akcijo pregleda celotne flote vozil

Med poletnimi dopusti se veliko podjetij odloča za redni letni pregled celotne flote vozil z nakladalnimi ploščadmi, ki ga AMK Servis izvede kar na dvorišču podjetja. Tako vozniki prihranijo dragocen čas, podjetje pa izostanka tovornjaka sploh ne opazi.

Zanesljivi partner za servis nakladalnih ploščadi

AMK Servis se je uveljavil kot zanesljiv partner pri servisu nakladalnih ploščadi. Njihove stranke vključujejo najrazličnejša podjetja, ki zaupajo njihovi strokovnosti in kakovosti storitev. Zahvaljujoč letnim pregledom pa so vozila bolj zanesljiva pri prevzemu in raztovarjanju tovora kjerkoli in kadarkoli.

Naročnik oglasnega sporočila je AMK SERVIS D.O.O.