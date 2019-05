Z ošpicami se je okužil eden izmed dvestotih, ki je čakal na pregled

Na RTV Slovenija so za Siol.net potrdili, da so med zaposlenimi zabeležili primer ošpic. Kot so pojasnili so se ob seznanitvi s informacijo, takoj povezali z Epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje in začeli izvajati ustrezne preventivne ukrepe za preprečitev morebitnega širjenja bolezni.

Zaposlene pozvali naj preverijo cepilni status

Vsi, ki so bili v kontaktu z obolelo osebo, so dobili ustrezna navodila, kako v tem primeru ravnati, in so tudi že bili obravnavani v zdravstvenih ustanovah, so še dejali.

V pojasnilu še dodajajo, da so vse zaposlene obvestili o okuženem uslužbencu in jih hkrati pozvali naj preverijo svoj cepilni status, ki pri ošpicah vključuje dva odmerka cepiva (obstaja pisni podatek o datumih cepljenja).

Uslužbenec eden izmed dvestotih, ki je bil na pregledu pri zdravniku

Zaposleni naj bi bil eden izmed dvestotih, ki so se zadrževali v čakalnici urgence med katerimi sta bila tudi okužena pacienta z ošpicami. Spomnimo, da sta se po neuradnih informacijah STA okužena bolnika pred prihodom v zdravstveno ustanovo nedavno mudila v Rusiji in Nemčiji. Pri obiskovalcih, ki so se takrat zadrževali v čakalnici, je zato obstajala možnost, da so se okužili z virusom ošpic, če jih še niso preboleli ali niso bili dvakrat cepljeni, so opozarjali na NIJZ.

Služba medicinske pomoči in urgenca Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) sta Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) takrat posredovali seznam čakajočih bolnikov, ki so bili o možnostih okužbe in ukrepih obveščeni pisno in domači naslov.

V čakalnici naj bi se po podatkih med obiskom, skupaj z okuženim istočasno okoli dvesto čakajočih in njihovih svojcev, vendar naj bi izmed teh izločili vse, ki so bili rojeni pred letom 1960 in je zato verjetno, da so bolezen že preboleli.

Obvestilo od NIJZ-a prejeli prepozno za pravočasno cepljenje

Kot so poročali v oddaji Argument na Planet TV, je bila z okuženimi v stiku tistega večera tudi Maruša Penzoš. Kot je pojasnila je NIJZ , tako kot približno dvesto drugih, po pošti prejela obvestilo o okužbi z navodili. V obvestilu je bilo med drugim zapisano, naj oseba, ki ošpic še ni prebolela ali bila cepljena z dvema odmerkoma, čim prej pride na cepljenje.

Kot je dejala, je obvestilo prejela šele četrti dan po stiku z okužbo, v njem pa je bilo zapisano, da mora cepivo prejeti najkasneje 72 ur, saj po tem roku morda ne bo več preprečilo bolezni.

"Roka 72 ur nismo zamudili po lastni krivdi, čeprav se je napetost pri nas stopnjevala od trenutka, ko je informacija o okužbi prišla v javnost. Čudi me, da smo obvestilo prejeli po pošti, glede na to, da se vsak, ki pride na urgenco, vpiše v register in hkrati navede tudi kontaktno telefonsko številko. Iz tega razloga bi pričakovala, da bodo uporabili malo bolj sodoben način obveščanja, ki bi bil učinkovitejši in hitrejši," je povedala Penzeševa.