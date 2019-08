Z osebnim vozilom trčil v fontano

Preizkus z alkotestom je pri vozniku pokazal 0,73 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. V vozilu so bili še trije potniki, v nesreči pa nihče ni bil poškodovan, so še sporočili iz Policijske uprave Ljubljana, kjer so bili o nesreči obveščeni danes zgodaj zjutraj in kjer zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu.