Z nakupom barve JUPOL Classic podprite programe ZPMS za otroke

Prvi teden v oktobru je že tradicionalno rezerviran za Teden otroka® , ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Slovenije. Letos se je projektu kot partner pridružilo tudi podjetje JUB, ki s to humanitarno organizacijo uspešno sodeluje že vrsto let, k dobrim dejanjem pa redno vabi tudi uporabnike svojih izdelkov. Ti so spomladi, na primer, podjetju pomagali zbrati 750 litrov barve JUPOL za barvno osvežitev otroškega letovišča Zambratija, zato podjetje tudi tokrat računa na njihovo pomoč.

Teden otroka® tokrat poteka pod sloganom Skupaj se imamo dobro, z njim pa otroke in odrasle opozarja na pomembnost povezanosti, prijateljstev, druženja, sproščenosti in zabave. V tem duhu JUB vabi, da se osvežitvenega pleskanja notranjih prostorov lotimo skupaj. V Tednu otroka® med 3. in 9. oktobrom bo namreč podjetje od prav vsakega prodanega vedra svoje najbolj priljubljene stenske barve JUPOL Classic prispevalo en evro za programe Zveze prijateljev mladine Slovenije, s katerimi ta organizacija že vrsto let lepša vsakdan številnih otrok.

Šteje prav vsako vedro barve JUPOL Classic

V podjetju JUB želijo k dobrodelni akciji pritegniti čim večje število posameznikov, zato so se odločili, da šteje prav vsako vedro barve JUPOL Classic – in to ne glede na njegovo velikost. Barva, ki je prva izbira kupcev že več kot 50 let, je namreč na voljo v štirih različnih embalažah, kar uporabnikom omogoča, da barve med pleskanjem ne zmanjka:

Največje, 15-litrsko vedro, na primer, je odlična izbira za beljenje velikih dnevnih prostorov, saj v dveh nanosih zadošča za od 80 do največ sto kvadratnih metrov površin (odvisno od načina nanašanja barve).

Za beljenje srednje velikih prostorov, kot so na primer spalnice in otroške sobe, je idealno desetlitrsko vedro, ki v dveh nanosih zadošča za približno 50 kvadratnih metrov površin.

Za barvanje manjših prostorov, kakršni so predprostori in hodniki, je smotrna izbira petlitrskega vedra; v dveh nanosih pokrije približno 25 kvadratnih metrov površin.

Najmanjše, dvolitrsko vedro pa zadošča za približno deset kvadratnih metrov površin in je zato najprimernejša izbira za barvno osvežitev kopalniških ali kuhinjskih sten in stropov, pa tudi za barvno poudarjene površine.

Barvo JUPOL Classic se lahko z mešalnimi sistemi JUMIX niansira po barvni karti JUB Favourite Feelings v odtenke s končnicami D, E in F, prav tako pa tudi v pastelne odtenke s končnico G, ki jih je podjetje predstavilo letos. Uporabniki lahko barvo JUPOL Classic v povsem unikatne pastelne odtenke niansirajo tudi sami, in sicer z uporabo pigmentov in koncentratov DIPI.

Kdaj je najboljši čas za pleskanje?

Odgovor na to vprašanje je kompleksen. Površine, ki so bolj izpostavljene različnim gospodinjskim madežem, je treba pleskati pogosteje kot pa manj izpostavljene površine. Za običajno obremenjene površine v stanovanjskih in poslovnih prostorih strokovnjaki sicer priporočajo redno obnovitveno pleskanje na približno dve leti. Za takšne površine je odlična izbira prav okolju in uporabniku prijazna barva JUPOL Classic, ki ima zelo nizko emisijo v prostor, kar potrjuje tudi certifikat nemškega instituta eco-INSTITUT.

Prav tako je treba biti pri pleskanju pozoren na vremenske razmere, ki so jeseni lahko precej spremenljive. Idealni pogoji za pleskanje so pri temperaturi med 20 in 22 stopinjami Celzija ter od 55 do 65-odstotna vlažnost zraka, saj se takrat težje pojavijo vidne napake, kot so na primer sledi valjčka na steni. Če boste upoštevali te pogoje, ste lahko pri pleskanju z barvo JUPOL Classic brez skrbi. Barva je namreč enostavna za delo tudi za domače mojstre, prebarvana površina pa ima lep končni videz.

Čas je za dobro delo in za pleskanje!

Programe Zveze prijateljev mladine Slovenije lahko skupaj s podjetjem JUB podprete tudi, če pleskanja sten to jesen še niste imeli v načrtu. Originalno zaprta barva JUPOL Classic (če ji to seveda dopušča rok uporabe, ki je odtisnjen na embalaži) bo namreč brez težav počakala do pomladi. Barvo JUPOL Classic lahko kupite na enem od več kot 400 prodajnih mest v večjih in manjših krajih po Sloveniji, najbližje mesto pa poiščite na JUB-ovem interaktivnem zemljevidu.

Najboljši čas za nakup stenske notranje barve JUPOL Classic je torej zdaj, saj boste s tem podprli programe Zveze prijateljev mladine Slovenije, vas pa bo navdušila barvna osvežitev doma z eno od najbolj prepoznavnih barv v družini JUPOL. Pa ne pozabite, da je tudi pleskanje lahko odlična priložnost za druženje in grajenje medsebojnih odnosov. Skupaj se imejmo dobro!

O podjetju JUB in o Zvezi prijateljev mladine Slovenije

Podjetje JUB s sedežem v Dolu pri Ljubljani je sodobno slovensko in mednarodno uveljavljeno proizvodno podjetje, ki je z močnimi lastnimi blagovnimi znamkami prisotno na več kot 30 trgih in spada med deseterico najbolj internacionaliziranih slovenskih podjetij. Prepoznano je kot ugleden proizvajalec kakovostnih zidnih barv in toplotnoizolacijskih fasadnih sistemov, ki z nenehnim razvojem novih, okolju prijaznih izdelkov, tehnologij in storitev stremi k energijsko varčnim in trajnostnim rešitvam v gradbeništvu. Prav tako je podjetje JUB tradicionalno prepoznano tudi po svoji humanitarni vlogi; tako že desetletja podpira prenove različnih ustanov, prav tako pa že vrsto let uspešno sodeluje tudi z ZPMS.

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladna, prostovoljna, človekoljubna in nepridobitna organizacija, ki z različnimi socialnovarstvenimi in humanitarnimi programi zagotavlja finančno, materialno in psihosocialno pomoč otrokom in družinam v stiski, z odličnimi izobraževalnimi in podpornimi programi zagotavlja kakovostno preživljanje prostega časa, letovanja in zimovanja, spodbuja raziskovanje in umetniško ustvarjanje, participacijo otrok, s programi zagovorništva pa sodeluje tudi pri pripravi dokumentov in zakonskih aktov, kampanj in informiranju javnosti o aktualnih temah na področju otrok, mladostnikov in družine. Več informacij o Zvezi prijateljev mladine Slovenije in programu Teden otroka je na voljo na tej povezavi, informacije o dejavnostih vseh društev pod okriljem ZPMS pa so zbrane na tej spletni strani.

