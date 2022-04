Z največjo sončno elektrarno v Sloveniji elektrike za 800 gospodinjstev

Premier Janez Janša je spomnil, da smo v Sloveniji v prejšnjih desetletjih večino elektrike pridobivali iz ogljičnih virov, danes pa imamo na razpolago trajnostne in zelene vire. Dodal je, da je bil ustanovljen sklad za pravičen prehod, s katerim se bo država oddolžila tistim regijam, v katerih so kopali premog za proizvodnjo električne energije.

Dodatna sredstva za obnovljive vire

Janša je tudi napovedal, da bodo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov na voljo dodatna sredstva. Treba pa je biti pameten in dobro izkoristiti te vire, je dejal.

Po njegovem mnenju Slovenija sončno energijo izkorišča že nekaj let, to je zelena energija. Ocenil je tudi, da se je svet 24. februarja letos spremenil, viri, ki jih imaš doma, so tako danes bolj cenjeni kot v preteklosti. Treba je graditi male hidroelektrarne in sončne elektrarne. Če se nam zgodi kibernetski napad, smo lahko brez električne energije tedne ali mesece, je še dejal.

Na nekdanjem degradiranem območju bo 6.748 sončnih modulov letno proizvedlo več kot tri gigavatne ure električne energije, kar zadostuje za letne potrebe po električni energiji približno 800 povprečnih slovenskih gospodinjstev.

V prihodnjih letih pa se bo elektrarna razširila do skupne moči 15 megavatov. Na ta način se v Prapretnem pri Hrastniku ustvarja točka energetskega pravičnega prehoda. HSE s to investicijo vlaga v prihodnjo zanesljivo oskrbo z električno energijo in sledi smernicam EU po zmanjševanju ogljičnega odtisa.