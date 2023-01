Z legalizacijo objekta do manj skrbi in številnih prednosti

Oglasno sporočilo

Dobra novica za vse lastnike nepremičnin, ki so bile brez gradbenega dovoljenja zgrajene pred letom 2005! Z novo spremembo gradbenega zakona, sprejetega junija 2022, jih lahko legalizirate relativno preprosto.

Kaj je legalizacija objekta?

Se tudi vi sprašujete, kdaj sploh govorimo o črni gradnji? Kot pojasni Nika Učakar Golob iz podjetja Arhicenter, d. o. o., črno gradnjo predstavlja objekt, ki je narejen brez gradbenega dovoljenja (nelegalni objekt) ali pa ima gradbeno dovoljenje in pripadajočo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, a z njo ni skladen (neskladen objekt). Zadnje preprosto pojasni naša sogovornica: "Če razgrnemo stare načrte za gradbeno dovoljenje, ki pripadajo objektu, in z njimi primerjamo v naravi zgrajeni objekt, skoraj po pravilu vedno ugotovimo, da si izvedeni objekt in pripadajoči načrt nista podobna. S postopkom legalizacije objekta, ki je bil zgrajen na črno, pridobimo uporabno dovoljenje in ga tako legaliziramo."

Nika Učakar Golob dodaja, da je z junijem 2022 začela veljati sprememba gradbenega zakona, ki med drugim omogoča legalizacijo vseh stavb, zgrajenih pred letom 2005. Ta je po novem izvedljiva ne glede na namensko rabo zemljišča, sosede pa se z nameravano legalizacijo le seznani.

Katere objekte lahko legaliziramo?

Po besedah Nike Učakar Golob je mogoče legalizirati veliko objektov, pri tem pa je najpomembnejša kronologija gradnje objekta in morebitnih poznejših posegov na njem, ki so gradbene narave, pa tudi takih, ki spreminjajo namembnost.

Sogovornica ob tem poudarja, da so v podjetju Arhicenter, d. o. o., specializirani za legalizacijo objektov daljšega obstoja. Gre za objekte, ki so bili brez gradbenega dovoljenja zgrajeni pred 1. 1. 2005 in se po tem datumu niso dozidavali, nadzidavali, rekonstruirali, prav tako pa se jim tudi ni bistveno spremenila namembnost.

Legalizacija kmetijsko-gospodarskega objekta. Foto: Arhicenter d.o.o.

"Ta legalizacija predstavlja fantastičen 'odpustek' za stare grehe samograditeljev. Lahko se legalizira vse vrste objektov (stanovanjske hiše, kmetijska gospodarska poslopja, počitniške hiše oz. vikende, poslovne objekte in skladišča, gasilske, lovske in planinske domove …), čeprav oblikovno in urbanistično niso skladni z občinskim prostorskim aktom. Legaliziramo lahko tudi objekt na nezazidljivem zemljišču, kjer sicer gradnje niso dovoljene. Tudi postopek pridobitve dovoljenja za objekt daljšega obstoja je v primerjavi z vsemi drugimi postopki precej poenostavljen," razloži Nika Učakar Golob.

Ob tem dodaja, da legalizacija objekta daljšega obstoja zahteva evidentiranje stavbe v kataster nepremičnin in da so za legalizacijo pomembna tudi dokazila o starosti objekta, zato za svoje stranke pridobijo tudi arhivske aerofoto posnetke.

Prednosti, ki jih prinese legalizacija objekta

Z legalizacijo objekta ta pridobi uporabno dovoljenje, pomemben dokument, ki prinaša številne prednosti.

Z legalizacijo bomo brez skrbi ob morebitnem obisku inšpektorja.

Saj veste, kako pravijo: Čisti računi, dobri prijatelji. Če bo vaša črna gradnja legalizirana, se vam ni treba bati obiska nobenega inšpektorja, saj ste odgovorno poskrbeli za vso potrebno dokumentacijo.

Legaliziranemu objektu že takoj naraste vrednost.

Če razmišljate o prodaji (nelegaliziranega) objekta, potem je njegova legalizacija absolutno na mestu. Poleg tega, da je legaliziran objekt že v izhodišču vreden več, ga boste tudi veliko lažje prodali kot bi ga sicer.

Legalizacija objekta nam omogoči pridobivanje različnih oblik subvencij.

Si želite objekt obnoviti? Država vsem, ki želijo z obnovo objekta poskrbeti za njegovo boljšo energetsko učinkovitost in posledično večje prihranke, s subvencijami Eko sklada omogoča povrnitev dela kupnine. A do tovrstne subvencije so upravičeni le polno legalizirani objekti.

Z legalizacijo bomo lažje pridobili hipotekarni kredit.

Uporabno dovoljenje, dokument, ki ga dobimo, ko objekt legaliziramo, nam odpira vrata tudi pri pridobitvi posojila na banki. Hipotekarnega posojila, pa naj gre za novogradnjo ali starejši objekt, brez predhodne legalizacije namreč ni več mogoče pridobiti.

Z legalizacijo objekta svojim dedičem ne bomo zapustili nevšečnosti.

Zagotovo svojim dedičem skupaj z (nelegaliziranim) objektom ne želite zapustiti še kupa težav. Prav zato je tako pomembno, da še za časa svojega življenja uredite vse dokumente in tako objekt legalizirate ter jim ga predate s čisto in mirno vestjo.

Legalizacija objekta. Foto: Arhicenter d.o.o.

