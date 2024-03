Z družabnimi igrami povezali mlade iz Nove Gorice in Gorice

Letošnji zmagovalec slovenskega nacionalnega predizbora za mladinsko nagrado Karla Velikega 2024 je projekt Razlike nas povezujejo – projekt dveh Goric, katerega ustvarjalci so preko organiziranja družabnih večerov igranja iger povezali mlade s težavami pri vključevanju v družbo iz Nove Gorice in Gorice ter obenem prispevali k premostitvi narodnostnih, jezikovnih, socialnih in drugih razlik med njimi.

Evropsko mladinsko nagrado od leta 2008 podeljujeta Evropski parlament in Fundacija za mednarodno nagrado Karla Velikega iz Aachna. Z nagrado nagrajujejo projekte, ki jih vodijo mladi in ki spodbujajo evropsko demokracijo ter sodelovanje in dobre odnose v Evropi in po svetu.

Letošnji nacionalni zmagovalec mladinske nagrade Karla Velikega 2024 je projekt Razlike nas povezujejo – projekt dveh Goric. Ustvarjalci so preko organiziranja družabnih večerov igranja iger povezali mlade s težavami pri vključevanju v družbo iz Nove Gorice in Gorice ter obenem prispevali k premostitvi narodnostnih, jezikovnih, socialnih in drugih razlik med njimi.

Z aktivnim prispevkom h gradnji enakopravne in na pravicah vsakega posameznika utemeljene družbe jim je uspelo prepričati žirijo v sestavi evropskih poslancev Milana Brgleza (S&D) in Klemna Grošlja (Renew) ter direktorice javnega zavoda Mladi zmaji Ksenje Perko, da jim je prisodila prvo mesto med osmimi kandidati.

Za prvouvrščenim projektom so se v letošnjem izboru zvrstili 9. nacionalna selekcijska konferenca Evropskega mladinskega parlamenta Slovenije, projekt Poslančev dnevnik Zavoda PIP, Park znanosti, ki ga je pripravila Gimnazija Nova Gorica, Pesmi Franceta Prešerna, prilagojene za lahko branje, Zveze Sožitje in drugi projekti.

Kdo bo prejel mladinsko nagrado Karla Velikega?

Ustvarjalci projekta Razlike nas povezujejo – projekt dveh Goric se bodo v drugi fazi izbora prejemnika letošnje mladinske nagrade Karla Velikega pomerili z nacionalnimi zmagovalci iz ostalih 26 članic EU.

Nagrada za projekte, ki jih izvajajo mladi za mlade in ki prispevajo k razvoju Evrope, poleg prestižne lovorike prinaša tudi finančni prispevek v višini 7.500 evrov za zmagovalca oziroma po pet tisoč in 2.500 evrov za drugo- in tretjeuvrščeni projekt.

Zmagovalec letošnjega natečaja bo razglašen v torek, 7. maja 2024, na slovesnosti v Aachnu.