Odpirajo se dodatne trgovine in dejavnosti

Po obsežnem testiranju zaposlenih, ki je potekalo celoten podaljšan konec tedna, bodo danes stranke predvidoma sprejeli dodatne trgovine in izvajalci storitev. Čeprav bi več trgovin lahko vrata odprlo že v soboto, jih je namreč po oceni Trgovinske zbornice Slovenije (TZS) to storilo le med 10 in 15 odstotkov.

Vlada je v petek zvečer v luči izboljševanja epidemiološke slike v državi sklenila, da lahko vrata odprejo dodatne trgovine in storitvene dejavnosti, med drugim vse prodajalne in servisne delavnice s površino do 400 kvadratnih metrov ne glede na vrsto blaga ter tudi vse servisne delavnice do te velikosti. Odprtje je bilo dovoljeno že v soboto, a le pod pogojem, da lahko trgovci predložijo negativne teste svojih zaposlenih.

Množično testiranje se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh

Večina trgovin je v soboto še ostala zaprtih, vrata pa bodo po pričakovanjih predsednice TZS Mariče Lah odprle danes. V soboto, nedeljo in praznični ponedeljek je namreč potekalo testiranje zaposlenih. Tega lahko trgovci za svoje zaposlene organizirajo v javnih zdravstvenih domovih, pri koncesionarjih ali določenih zasebnikih.

Predstavniki gospodarstva so sicer minuli četrtek na srečanju na Brdu pri Kranju od predsednika vlade Janeza Janše in gospodarskega ministra Zdravka Počivalška dobili zagotovilo, da bo stroške testiranj zaposlenih pokrila država. Množično testiranje se bo predvidoma nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Za tiste trgovine in dejavnosti, ki so lahko obratovale do sedaj, denimo prodajalne z živili in tržnice, bo namreč testiranje zaposlenih potrebno od 12. februarja dalje, piše STA.