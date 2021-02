Terpin predstavil, kako je šola potekala v Italiji

Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovala glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport Simon Slokan in zamejski Slovenec Damijan Terpin, ki je spregovoril o izkušnjah glede šolanja otrok v času epidemije v Italiji.

Danes so sicer potrdili 959 novih primerov okužbe, kar je občuten padec v primerjavi s preteklim četrkom.

Kot je povedal Simon Slokan, glavni inšpektor Inšpektorata RS za šolstvo in šport, so od sredine oktobra opravila 1.435 nadzorov v zavodih VIZ in ni ugotovila večjih odstopanj.

"Nasprotno, v zadnjem obdobju ugotavljamo, da so zavodi vzgoje in izobraževanja zelo dobro pripravljeni in spoštujejo tako vsa priporočila NIJZ kot tudi določbe odlokov, ki določajo posamezne ukrepe," je dejal Slokan.

Terpin o šolanju v Italiji

Foto: Getty Images Zamejski Slovenec Damijan Terpin je opisal izkušnjo svoje družine in šolanja v Italiji.

Po koncu lanskoletnih pustnih počitnic bi se morali učenci in dijaki v šolo vrniti 27. februarja 2020, vendar so zaradi epidemije vse šole ostale zaprte, šolarji pa doma do konca šolskega leta oziroma 12. junija.

"Maturantje so opravljali maturo kmalu zatem. Omejili so jo na ustni izpit, ki je trajal največ eno uro, maturitetno komisijo pa so z izjemo predsednika sestavljali izključno notranji člani. Matura se je opravljala v bistveno okrnjeni obliki," je dejal Terpin.

Šole v Italiji so se ponovno odprle okrog 14. septembra. "Septembra, ko je bila v Italiji epidemiološka slika še kar dobra, se je tako začelo premikati in družiti osem milijonov učencev in dijakov ter 2 milijona učiteljev, profesorjev in neučnega osebja, kar je v kratkem času prineslo poslabšanje epidemiološke situacije," je nadaljeval Terpin.

Srednješolci ponovno 1. februarja

Konec oktobra se je stanje znova poslabšalo, zato so zaprli vse srednje šole in prešli na pouk na daljavo, odprte pa so ostali vrtci in osnovne šole. Tako je ostalo do 1. februarja letos, ko so se tudi srednješolci vrnili v šole, vendar so lahko učilnice le polovično zasedene.

"To pomeni, da pouk poteka le na ponedeljek-sredo-petek, medtem ko je v torek-četrtek-soboto šola na daljavo, saj imajo srednješolci v Italiji pouk tudi ob sobotah," je razložil Trpin.

Skupno so bile torej šole v Italiji v preteklem šolskem letu zaprte štiri mesece za vse učence, v letošnjem pa so bile vse šole odrte mesec in pol, nato pa so se za tri mesece zaprle srednje šole (osnovne šole in vrtci so ostali odprti).

Dodal je še, da hči, ki obiskuje prvi letnik fakultete, hodi na predavanja ,vendar to velja samo za prve letnike in sicer tako, da jih polovica en teden predavanja posluša na fakulteti, naslednji teden pa od doma.