Vse več gorskih nesreč. Bo reševanje postalo plačljivo? #video

Letos je v gorah umrlo že 17 ljudi, kar je več kot v celotnem lanskem letu. Minuli konec tedna so imeli gorski reševalci polne roke dela, v zadnjih 14 dneh pa so posredovali v kar 70 gorskih nesrečah. Skupaj s posadko helikopterja slovenske vojske so le ta konec tedna na pomoč priskočili 12-krat.

Zdaj pa k slovenskim goram, kjer črna statistika vztrajno narašča.

Samo preteklo soboto so v triglavski Severni steni potekala kar tri reševanja, praktično ob istem času. V Tržaški smeri se je smrtno ponesrečil alpinist, ki je zdrsnil s stene in padel skoraj 80 metrov globoko, drugi je ostal nepoškodovan, njegovo reševanje pa je bilo izjemno zahtevno, je poročal Planet TV.

Pretekli konec tedna je bil za naše gorske reševalce in ekipo helikopterja Slovenske vojske eden najtežjih, samo v triglavski Severni steni so v enem dnevu pomagali pri treh nesrečah, ena od njih se je zgodila v Tržaški smeri in se za mladega alpinista končala tragično.

Poleti en vojaški helikopter rezerviran le za gorska reševanja

Foto: Mediaspeed Avgusta je helikopter Slovenske vojske pomagal v 34 reševalnih akcijah, letos pa je vzletel že kar 130-krat, samo minuli konec tedna so pomagali pri 12 reševanjih. V poletni sezoni ima Slovenska vojska en helikopter, ki je rezerviran le za gorska reševanja.

Gorski reševalci so letos posredovali že 436-krat. Vedno več je tudi povsem neprimerno opremljenih planincev. Pred slabima dvema tednoma so po družbenih omrežjih zaokrožile fotografije reševanja skupine nemških turistov, ki so se v povsem neprimerni obutvi pozno popoldan odpravili na dobrih 2.300 metrov visoko Malo Mojstrovko, k sreči so jo odnesli brez poškodb.

Očitno zgolj opozarjanje ne zaleže. Zato se na tem mestu oblikuje vprašanje: kaj lahko zaustavi naraščajoče število nesreč v gorah? Je morda odgovor plačljivo reševanje? Obrambni minister Matej Tonin je sicer septembra lani predlagal, da bi zakonsko določili, da se delež stroškov reševanja v gorah prenese na tiste, ki ne bi bili ustrezno zavarovani. Tako zbrana sredstva bi nato lahko porabili za financiranje reševanja v gorah, usposabljanja in izobraževanja. Konkretnega dogovora doslej še ni bilo.