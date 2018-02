Vsak Slovenec zavrže več kot 70 kilogramov hrane na leto #video

Kar 15 tisoč ton še užitne hrane konča v smeteh. Vsak Slovenec zavrže več kot 70 kilogramov hrane na leto. Ker je ozaveščanje treba začeti pri najmlajših, v projektu Hrana ni za tjavendan sodeluje že okoli 100 šol in vrtcev, ki so količino zavržene hrane zmanjšali tudi do 90 odstotkov.