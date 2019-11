Vrhovno sodišče delno dopustilo revizijo odločitve višjega sodišča v tožbi SDS zoper državo

SDS je s tožbo od države zahtevala odškodnino zaradi škode, ki naj bi jo stranki s svojim odločanjem v procesu Patria povzročili pravosodni organi v procesu Patria. V stranki so prepričani, da so tožilci in sodniki, ki so odločali v zadevi Patria, ravnali protipravno, zaradi česar naj bi stranka na državnozborskih volitvah leta 2011 in 2014 prejela manj glasov kot leta 2008 in posledično manj sredstev iz proračuna.

Okrožno sodišče v Ljubljani je aprila 2018 zahtevek SDS v celoti zavrnilo, ker je menilo, da osrednji element odškodninske odgovornosti države oziroma pravosodnih organov, to je protipravnost, ni bil podan, maja letos pa mu je po pritožbi SDS pritrdilo tudi Višje sodišče v Mariboru.

V SDS so zoper pravnomočno sodbo vložili zahtevek za revizijo na vrhovno sodišče, ki je zdaj revizijo v dveh od štirih točk dopustilo. Kot izhaja iz odločbe, ki jo je objavil spletni portal Nova24TV, je vrhovno sodišče revizijo dopustilo glede vprašanja, ali je višje sodišče zaradi odsotnosti obrazložitve odločitve oziroma pomanjkljive obrazložitve zagrešilo kršitev ustave in zakona o pravdnem postopku, ter glede vprašanja, ali je višje sodišče pomanjkljivo ugotavljalo pravno relevantna dejstva s tem, ko ni upoštevalo navedb v pritožbi, da so odločitve sodišča vseh stopenj, ki so odločala v procesu Patria, odstopale od sodne prakse.

Dopuščena revizija je revizija, ki jo dopusti vrhovno sodišče, kadar oceni, da je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava prek sodne prakse, je zapisano v pravnem terminološkem slovarju.