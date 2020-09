Vreme: začetek tedna bo prijetno topel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo na Primorskem mogoča kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso). Jutri bo na severovzhodu razmeroma sončno in večinoma suho.

Drugod bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 19 do 25 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo v zahodni polovici Slovenije pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Na vzhodu bo deloma sončno, lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Okrepil se bo jugozahodnik, še napovedujejo vremenoslovci.