Vreme: v soboto pretežno oblačno, v nedeljo deževno

Danes bo pretežno jasno. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno z manjšimi krajevnimi padavinami. V noči na nedeljo se bodo padavine okrepile in zajele večji del Slovenije. Dež bo v nedeljo dopoldne ponehal, v ponedeljek pa bo spet pretežno jasno in topleje, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Danes bo pretežno jasno. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo manjše krajevne padavine. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 10, najvišje dnevne temperature pa od 13 do 18 stopinj Celzija.

V nedeljo bodo padavine zajele večji del države

V noči na nedeljo se bo dež nekoliko okrepil in zajel večji del Slovenije ter v nedeljo dopoldne ponehal. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Proti večeru se bo delno zjasnilo. V ponedeljek bo spet pretežno jasno in topleje, še napovedujejo na Arsu.