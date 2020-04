Vreme v novem tednu: nebo lahko tudi počrni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes popoldne bo po Sloveniji nastalo nekaj ploh, lahko tudi kakšna nevihta, ponekod bo zapihal južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 24 stopinj Celzija. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh, napoveduje Agencija za okolje RS.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Več oblačnosti bo v zahodni Sloveniji in predvsem tam bodo popoldne posamezne plohe, lahko kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, vmes bo tudi kakšna nevihta. Nekoliko se bo ohladilo. V četrtek bo pretežno oblačno. Občasno bo ponekod še deževalo, proti vzhodu bo povečini suho.