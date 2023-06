Vreme tudi danes ne bo popuščalo

Petkova popoldanska neurja so znova povzročala preglavice gasilcem in drugim službam na območju Ljubljane, Trbovelj, Celja, Ptuja in Murske Sobote, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje. Vreme pa tudi danes ne bo popuščalo, pestra bo predvsem noč na nedeljo.

V petek je bilo zabeleženih skupno 17 dogodkov, aktiviranih pa 16 gasilskih enot. Zaradi sunkov močnega vetra se je podrlo devet dreves, med njimi pet na območju občine Ormož. Ta so padla preko vodnikov elektroomrežja, ostala pa so podrta preko cestišč ovirala promet.

Sprožila sta se dva zemeljska plazova

Na območju občine Juršinci je veter odkril ostrešji dveh stanovanjskih objektov. Zaradi obilne količine dežja je meteorna voda zalila nekaj kletnih prostorov stanovanjskih objektov, prostore oljarne in poslovnega objekta ter nanesla blato in drug material na cestišča in v objekte.

V več slovenskih krajih je klestila tudi toča, ki je vinogradnikom, sadjarjem in poljedelcem povzročila ogromno škode. Najhuje je bilo v Gornji Radgoni, Prlekiji v Zbigovcih, Svetem Juriju ob Ščavnici in Svetem Tomažu pri Ormožu. Več manjših, a precej močnih nevihtnih celic je nastalo tudi v krajih južno in jugovzhodno od Ljubljane.

Na območjih občin Hrastnik in Kamnik sta hudournika ogrožala stanovanjski hiši. Na območjih občin Ljubno in Zavrč sta se zaradi razmočenega terena sprožila zemeljska plazova, pri čemer je eden od teh zasul cesto. Gasilci so iz poplavljenih objektov izčrpali vodo, čistili nanose blata, s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte, odstranili podrto drevje ter s folijo prekrili poškodovani ostrešji in sprožena plazova.

Noč na nedeljo bo znova pestra

Danes dopoldne bo sicer delno jasno. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 °C. Tako kot prejšnje dni lahko tudi danes popoldan in zvečer ob krajevno močnejših nevihtah hitro in močno narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki v več delih države in se pri tem razlijejo. Ob tem je verjetno poplavljanje zaradi zastajanja padavinske in zaledne vode. Največ možnosti za ta pojav bo danes čez dan v zahodni, zvečer in ponoči pa spet v vzhodni Sloveniji.

Dobro jutro, danes in jutri bo spremenljivo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. pic.twitter.com/zXVDnThIYL — ARSO vreme (@meteoSI) June 10, 2023

Krajevne padavine se bodo zlasti v vzhodni polovici Slovenije nadaljevale tudi v noč na nedeljo. Drugod se bo vreme umirilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju do 18 °C.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bodo na vzhodu posamezne plohe, sredi dneva in popoldne pa tudi drugod krajevne nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Primorskem do 28 °C. V nedeljo bodo reke v večjem delu države prehodno upadale, v noči na ponedeljek, pa zlasti v vzhodni in južni Sloveniji, ponovno narasle. Vodnatost večine rek bo ostala srednja, le posamezne reke zlasti v vzhodni in južni Sloveniji lahko prehodno narastejo do velikih pretokov. Ob predvidenih nevihtah bodo močneje narasli predvsem manjši vodotoki.

V ponedeljek bo sončno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Tudi v torek bo še sončno, predvsem v gorah bodo posamezne plohe ali nevihte.