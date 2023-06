Arso opozarja: bodite pozorni na bližajoče se nevihtne oblake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi današnji dan bo postregel s pestrim vremenskim dogajanjem. Popoldne bo nastajala kopasta oblačnost, ponekod pa močnejše krajevne plohe in nevihte, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

V popoldanskem času so povsod po državi lokalno mogoči močnejši nalivi in udari strele. Tudi hudourniški vodotoki lahko hitro narastejo, opozarjajo na Arsu in ob tem ljudem svetujejo, naj bodo pozorni na bližajoče se nevihtne oblake.

"Med nevihto se ne zadržujte na izpostavljenih mestih, počakajte na varnem mestu, nevihta običajno ne traja dolgo," so še zapisali na spletni strani.

Zvečer se bo vreme nekoliko umirilo. Konec tedna pa ne bo prinesel večjih sprememb vremena. V soboto dopoldne bo delno jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo, podobno kot danes, pooblačilo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Te se bodo zlasti v vzhodni polovici države nadaljevale tudi v noč na nedeljo.

V nedeljo bo vreme podobno, medtem ko nov začetek tedna prinaša več sonca. Tudi krajevne padavine so manj verjetne.