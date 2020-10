Vreme: še danes in jutri sončno #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Še danes in jutri nas bo razveseljevalo jesensko sonce s prijetnimi temperaturami. Sobota bo deževna.

Danes bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija, poročajo na Arsu.

Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, v Posočju lahko pade kakšna kaplja dežja. Več sonca bo na vzhodu države. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, v severni Sloveniji okoli 4, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

V soboto bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše na zahodu in jugu. Ob morju bo lahko tudi zagrmelo. V nedeljo bo večinoma suho, čez dan se bo jasnilo, še napovedujejo vremenoslovci.