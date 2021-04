Vreme: pretežno jasno, čez dan do 15 °C #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno jasno, jutri pa zmerno do pretežno oblačno z burjo na Primorskem.

Danes dopoldne bo pretežno jasno, popoldne v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno, so napovedali meteorologi agencije za okolje (Arso). Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 °C.

Sečoveljske soline ob 4. uri zjutraj. Foto: Arso/meteo.si

Jutri bo na vzhodu pretežno oblačno, dopoldne se bo pooblačilo tudi drugod, le na Primorskem bo ostalo dokaj sončno. Zjutraj bo na Primorskem začela pihati šibka burja, drugod pa čez dan severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v nekaterih alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne temperature od 7 do 12, na Primorskem do 14 °C.

V nedeljo več dežja kot sonca

V nedeljo bo oblačno. Na Primorskem bo večinoma suho, drugod bo občasno rahlo deževalo. Več dežja bo v južni in vzhodni Sloveniji. Ponekod bo pihal severni do severovzhodni veter. V ponedeljek bo povsod občasno rahlo deževalo. Meja sneženja bo med 700 in 1000 metri nadmorske višine.

Kredarica ob 4. uri zjutraj. Foto: Arso/meteo.si