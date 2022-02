Vreme: precej vetrovno in hladno bo

Danes bo na zahodu precej jasno. Drugod bo spremenljivo oblačno, popoldne bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 8, na Goriškem in ob morju okoli 11 stopinj Celzija.

Čez dan bo pihal okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes in jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Precej vetrovno in hladno bo. pic.twitter.com/Vg62KjAYvC — ARSO vreme (@meteoSI) February 26, 2022

V začetku tedna sledi izboljšanje

V nedeljo bo na jugovzhodu pretežno oblačno, na Kočevskem bo lahko naletaval sneg. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo.

Še bo hladno in vetrovno. Jutranje temperature bodo okoli 0, v alpskih dolinah do -5, na Primorskem okoli 4, najvišje dnevne od 4 do 8, na Goriškem in ob morju do 12 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo precej jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Še bo pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V torek bo pretežno jasno, veter bo oslabel.