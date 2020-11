Vreme: popoldne se bo zjasnilo

Dopoldne bo še oblačno, popoldne pa se bo postopno zjasnilo. Največ sonca bo na Primorskem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 13, na Goriškem in ob morju pa do 18 stopinj Celzija.

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

V petek pretežno jasno, sončen bo tudi konec tedna

V petek bo pretežno jasno, zjutraj bo po kotlinah osrednje Slovenije nekaj megle in nizke oblačnosti. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v severnih krajih okoli ničle, na Primorskem okoli 8, najvišje dnevne temperature pa od 10 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj.

V soboto in nedeljo bo jasno. Zjutraj bo ponekod slana, po nekaterih nižinah se bo zadrževala megla, še napovedujejo meteorologi.