Popoldne spet prihajajo plohe in nevihte #video

Danes bo delno jasno s popoldanskimi plohami in nevihtami. V soboto bodo plohe in nevihte pogostejše, več sončnega vremena pa bomo imeli v nedeljo in ponedeljek.

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastale plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

Več sončnega vremena bomo imeli v nedeljo in ponedeljek

V soboto bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.

Foto: zajem zaslona

V nedeljo in v ponedeljek bo več sončnega vremena, popoldne bo v notranjosti Slovenije še nastalo nekaj ploh in neviht.