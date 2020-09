Vreme: konec tedna bo sončen in zelo topel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred nami je naravnost poleten konec tedna. Sončno in zelo toplo bo tudi v začetku prihodnjega tedna. Foto: Getty Images

Pred nami je sončen konec tedna. Na Primorskem bo danes in v nedeljo jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Živo srebro se bo v notranjosti čez dan povzpelo malo pod 30 stopinj, na Primorskem bo še malenkost topleje.

Danes bo sončno, v notranjosti Slovenije občasno zmerno oblačno. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Sončno in zelo toplo vreme tudi v začetku prihodnjega tedna

V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Ponekod bo še pihal vzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, v krajih z burjo na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.

V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo sončno in zelo toplo vreme. Na Primorskem bo še pihala šibka burja, še napovedujejo na Arsu.