Vreme: danes še spremenljivo, za vikend sončno

Vreme bo spremenljivo. Nastajale bodo krajevne plohe, na severovzhodu države je popoldne in zvečer možna tudi kakšna nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. V Prekmurju in na Štajerskem bo proti večeru prehodno zapihal severovzhodnik, so napovedali vremenoslovci agencije za okolje (Arso).

Konec tedna bo sončen

V petek bo povečini sončno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah in predvsem v osrednji Sloveniji nastala megla. Jutranje temperature bodo od 2 do 8, najvišje dnevne od 15 pa vse tja do 19 stopinj Celzija.

Še več sonca lahko pričakujemo za vikend. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, ogrelo se bo vse tja do 18 stopinj Celzija. v nedeljo popoldne se bo oblačnost povečala.