Vreme: danes še sončno, v nedeljo močna ohladitev #animacija

Danes bo povečini sončno, po nekaterih nižinah bo dopoldne megla. Popoldne se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačnost povečala, zvečer bodo na severozahodu padle prve dežne kaplje. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21 stopinj Celzija, piše na straneh Agencije RS za okolje (Arso).

Ponoči bo povsod pričelo deževati, ob morju bo tudi kakšna nevihta. Začel bo pihati severovzhodni veter, na Primorskem proti jutru burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija.

Meja sneženja se bo zelo spustila

Jutri bo oblačno s padavinami in občutno hladneje. Meja sneženja se bo na severu spustila na okoli 800 m nadmorske višine, drugod bo dopoldne še nad 1000 m. Popoldne in zvečer bo ponekod lahko snežilo do okoli 500 m nad morjem. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Popoldanske temperature bodo le od 4 do 9, na Primorskem do 12 °C.

Prihodnji teden se bo začel z večinoma suhim vremenom

V noči na ponedeljek bodo padavine postopno ponehale, v ponedeljek bo na Primorskem precej jasno z burjo, drugod bo zmerno do pretežno oblačno. V torek kaže na večinoma suho vreme, le na vzhodu bo lahko padla kakšna kaplja dežja, navaja Arso. Burja na Primorskem bo ponehala.