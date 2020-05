Vreme: čakajo nas več jasnine in višje temperature

Danes se bo postopno zjasnilo. V četrtek bo precej jasno, jutro pa bo precej hladno. V petek in soboto bo sončno in nekoliko topleje, napovedujejo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila nad osrednji Balkan. Nad srednjo Evropo se krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda doteka k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Sreda v znamenju sonca

Današnja sreda bo večinoma sončna. Rahel dež bo povsod ponehal, dopoldne se bo od severa jasnilo. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

Sončno in jasno vreme tudi v prihodnjih dneh

V četrtek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v mraziščih okoli 0, ob morju okoli 9, najvišje dnevne temperature pa bodo od 18 do 23 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in nekoliko topleje. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.