Vozniki, pozor: zastoji na več slovenskih avtocestah

Ob koncu dneva je na slovenskih avtocestah nastalo več zastojev. Najdaljši je na štajerski avtocesti od Maribora proti prehodu Šentilj, kjer je kolona vozil po podatkih prometnoinformacijskega centra dolga več kot deset kilometrov. Zastoji so še na primorski in gorenjski avtocesti, cesti Šmarje-Koper in na hrvaški strani mejnega prehoda Gruškovje.