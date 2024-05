Zaradi praznika na cestah že kilometrski zastoji, popoldne bo še huje #foto

Zaradi praznika Gospodov vnebohod, ki ga katoličani in evangeličani obeležujejo 40 dni po veliki noči, na cestah pričakujte več prometa, so opozorili pri Darsu. Zaradi praznikov v nekaterih državah pričakujte povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. O večkilometrskih zastojih na naših cestah že poročajo iz več smeri.

Kolone nastajajo že v več smereh proti Ljubljani. Takšna je bila slika okoli pol osmih zjutraj, so poročali na profilu Ustvarimo reševalni PAS na Facebooku na avtocestah:

A1/E57, Maribor - Ljubljana, priključek Lj.-Šentjakob, pogled proti Štajerski.

"Smo v maju. Pričakovati je povečan promet tako domačih kot tujih voznikov. Po izkušnjah sodeč, nekateri prazniki in počitnice, tudi v tujini, vplivajo na povečanje prometa v Sloveniji, saj se promet iz tujine združi s prometnimi konicami," voznikom sporočajo na prometno-informacijskem centru.

V prihodnjih dneh

Aktualna prometna napoved kaže, da bo 9. maja v dopoldanskem času gostota prometa iz Avstrije in Italije proti Hrvaški zelo visoka. Popoldne napovedujejo visoko gostoto prometa nasploh.

Več prometa lahko pričakujemo spet v nedeljo, 12. maja. Dopoldne bo povečana gostota prometa iz Hrvaške proti Avstriji in Italiji, popoldne pa zelo visoka gostota prometa Iz Hrvaške proti Avstriji in Italiji.

Na prometno-informacijskem centru voznikom še svetujejo, da so pozorni na naslednje datume:

- Gospodov vnebohod (8. in 9. maj), ko lahko pričakujemo povečano število vozil iz tujine proti Hrvaški,

- binkošti – povečan promet od 17. do 20. maja,

- sv. rešnje telo – povečan promet od 30. maja do 2. junija,

- Marijino vnebovzetje – povečan promet od 14. do 19. avgusta.

A2/E61, Karavanke - Ljubljana, priključek Šmartno.

Gospodov vnebohod

Katoličani in evangeličani 40 dni po veliki noči obeležujejo praznik Gospodovega vnebohoda, ko je po zapisih iz Svetega pisma Jezus Kristus dopolnil zemeljsko življenje in odšel v nebo. To je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan.

Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na veliko noč, prikazoval učencem in izbranim pričam, nato pa se z dušo in telesom dvignil v nebo.

Kot je zapisano na spletni strani Slovenske škofovske konference, Kristus po verovanju kristjanov po vnebohodu v svetu ostaja prisoten na več načinov, med drugim pri molitvi v skupnostih in zakramentih. Kristusova trajna navzočnost med ljudmi je tudi temelj, na katerem sloni nauk Cerkve in iz katerega izhaja tudi njeno verovanje, je zapisano.

Veliki noči in prazniku Gospodovega vnebohoda, ki ga kristjani obhajajo od konca 4. stoletja, bo čez deset dni sledil še praznik binkošti, ko se verniki spominjajo prihoda sv. Duha in ustanovitve Cerkve.