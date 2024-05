V Šentjurju so danes slovesno odprli prenovljeno železniško postajo, ki po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek predstavlja nov korak k vzpostavljanju pogojev za bolj kakovosten in konkurenčen javni železniški potniški promet. Prenova postaje je znašala nekaj več kot osem milijonov evrov.

V Šentjurju so zgradili nov, 160 metrov dolg otočni peron z nadstrešnico, zavetiščem in urbano opremo. Obnovili so postajne tire, za varen prehod do otočnega perona pa zgradili nov podhod z dvigaloma in stopniščema. Prilagodili so tudi signalno-varnostne naprave in telekomunikacijska sredstva ter delno obnovili elemente voznega omrežja na obeh glavnih prevoznih tirih.

Pomembna pridobitev sta tudi novo parkirišče in obnovljena fasada postajnega poslopja, vključno s sanacijo postajnega nadstreška ter platoja pred postajnim poslopjem.

Po besedah ministrice Alenke Bratušek je z izvedenimi deli zagotovljena infrastruktura, ki bo omogočala večjo funkcionalnost železniške postaje Šentjur in večjo stopnjo varnosti. Vse to sodi med prioritetne cilje infrastrukturnega ministrstva in vlade, ki pospešeno ter obsežno vlagata v posodobitev železniškega omrežja, ki so ga po njenih besedah predolgo puščali ob strani.

Kot je poudarila, ni več časa za odlašanje pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev tako imenovanega zelenega prehoda. Tega se, kot je dodala, v vladi zavedajo, kar dokazujejo številna železniška gradbišča po vsej državi.

Vlaki bodo lahko vozili hitreje

Šentjurski župan Marko Diaci je povedal, da v občini, kjer imajo štiri železniške postaje, trenutno prenavljajo še eno, in sicer na Ponikvi. Izrazil je še upanje, da bo Šentjur kmalu dobil tudi navezovalno cesto do avtoceste Ljubljana–Maribor.

Predstavnica Evropske komisije v Sloveniji Barbara Jermol Marcinčak je dejala, da se je Komisija odločila podpreti prenovo železniške postaje v Šentjurju, ker leži na osrednji evropski prometni hrbtenici. Tako so bila po njenem mnenju odpravljena zadnja ozka grla s stališča interoperabilnosti in zdaj vlaki skozi Šentjur lahko vozijo hitreje.

Jermol Marcinčak je spomnila, da je Evropska komisija za infrastrukture projekte Sloveniji v zadnjih 20 letih namenila dve milijarde evrov, na voljo pa je še milijarda evrov iz sklada za okrevanje in odpornost.

Postaja je stala dobrih osem milijonov evrov

Projekt ureditve železniške postaje Šentjur z gradnjo zunajnivojskega dostopa, prenovo tirov in gradnjo novega podhoda so zaključili jeseni lani. Ocenjena vrednost projekta je znašala nekaj manj kot 8,2 milijona evrov.

Prenova postaje Ponikva je medtem stekla marca in naj bi bila zaključena v začetku leta 2025. Pogodbena vrednost teh del znaša 4,8 milijona evrov, projekt pa je sofinanciran z evropskimi sredstvi v višini 1,82 milijona evrov.