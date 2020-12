Zaradi intervencije je bila Cesta pri Mlinem na Bledu več ur zaprta. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, okoliščine kažejo, da je osebni avtomobil sam krenil s parkirišča in zapeljal v vodo.

Jezero so v intervenciji pregledali blejski gasilci s potapljači in podvodna reševalna služba Bled. V vodi poleg vozila po do zdaj opravljenih preverjanjih ni nobene osebe. Nastala je škoda na vozilu, ki so ga pristojni že odstranili iz jezera. "Proti vozniku poteka prekrškovni postopek zaradi neustrezne zapustitve vozila," so še sporočili s Policijske uprave Kranj.