Policija: Grožnje vladnim svetovalcem za boj z epidemijo so nesprejemljive

Kriminalisti so danes prejeli več prijav groženj vladnim svetovalcem za covid-19. Iz pisem, ki so jih oškodovanci prejeli na dom, je mogoče razbrati grožnje zoper njihovo varnost in življenje. Pisma so kriminalisti zasegli in že vodijo predkazenski postopek zaradi suma storitve uradno pregonljivih kaznivih dejanj, je sporočila policija.

Policija vsako grožnjo obravnava resno in prednostno, prav tako pa je že sprejela tudi nekatere ukrepe za zagotovitev varnosti oškodovancev.

Policija bo vsak primer obravnavala z vso resnostjo

"Razumemo, da se posledice epidemije bolezni covid-19 kažejo na vseh področjih družbenega in zasebnega življenja, a taka eksplicitna dejanja bistveno presegajo raven javnega izražanja mnenj in stališč o vprašanjih javnega ali skupnega pomena. Nesprejemljivo je, da so oškodovane osebe ustrahovane zaradi svojega dela in da se jim grozi z napadom na njihovo varnost in življenje, zato bo policija vsak tak primer obravnavala z vso resnostjo," so zapisali.

"Kdor komu, zato da bi ga ustrahoval ali vznemiril, resno zagrozi, da bo napadel njegovo življenje ali telo ali prostost ali uničil njegovo premoženje velike vrednosti ali da bo ta dejanja storil zoper njegovo bližnjo osebo, se ga kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev," so še dodali.

Če je tako dejanje storjeno proti dvema ali več osebam, se storilca kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta. Če bi storilec grožnjo uresničil, pa bi policija preiskavo vodila v smeri drugih kaznivih dejanj zoper življenje in telo.