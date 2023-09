Von der Leyen o stanju v Uniji: močna in odporna EU odgovor na izzive prihodnosti

Evropska unija je dokazala, da se lahko učinkovito odzove na krizne situacije ter tako zaščiti varnost in blaginjo svojih prebivalcev. Solidarnost ob naravnih katastrofah, pomoč Ukrajini, spodbujanje gospodarstva, vlaganja v obnovljive vire in druge ukrepe podnebne politike ter zaščita demokracije – to so dosežki EU, o katerih bo v govoru o stanju Unije v Evropskem parlamentu 13. septembra spregovorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem bo predstavila tudi prednostne naloge Unije v prihodnjih letih.

"To je evropski duh. Složna in močna Unija. Složna in zmagovita Unija." Foto: Evropska unija, 2023

Vrednota, ki rešuje ljubi v izrednih razmerah

Da je solidarnost ena izmed najpomembnejših vrednot EU, se je lahko po avgustovskih poplavah prepričala tudi Slovenija. Le nekaj dni po vodni ujmi je predsednica von der Leyen obiskala prizadeta območja.

"V Črni sem se srečala z ekipami iz Avstrije, Hrvaške, Francije in Nemčije, ki že delajo po vsej državi: s stroji odstranjujejo ruševine in drug odpadni material in gradijo zasilne mostove," je dejala predsednica Evropske komisije ob aktiviranju mehanizma EU na področju civilne zaščite za pomoč Sloveniji.

Leto 2023: leto izzivov brez primere

»Evropa je z vami in pripravljeni smo pomagati, kakor koli nas potrebujete,« je Sloveniji sporočila predsednica von der Leyen ob svojem obisku v Sloveniji, ki so jo avgusta prizadele katastrofalne poplave. Foto: Evropska unija, 2023

Ne samo za Slovenijo, tudi za Unijo kot celoto je še eno leto izzivov brez primere, s katerimi pa se je EU uspešno spopadla. Unija je finančno, humanitarno in vojaško podprla Ukrajino v njeni obrambi pred rusko agresijo; pri tem bo vztrajala, dokler bo to potrebno.

Rusiji njen pritisk na EU z zaustavljanjem dobave energentov ni uspel: Unija je uspešno omejila podražitve energije, močno zmanjšala svojo odvisnost od ruskih energentov ter krizo s povečanimi vlaganji v obnovljive vire energije in energetsko učinkovitost spremenila v priložnost.

EU razmišlja zeleno in digitalno

Projekt stanovanjske soseske Pod Pekrsko gorco v širšem mestnem središču Maribora delno financira Evropska unija iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost. Foto: Vlada Republike Slovenije

Preoblikovati evropsko gospodarstvo tako, da bo podnebno nevtralno, ostaja ena izmed najpomembnejših prednostnih nalog Unije. EU je zato z več kot 700 milijard evrov vrednim mehanizmom NextGenerationEU evropsko gospodarstvo spodbudila z doslej najobsežnejšimi skupnimi naložbami. Cilj je pospešiti zeleni in digitalni prehod, pri tem pa zaščititi temeljne vrednote EU, kot so enakost, vključenost in socialna pravičnost.

Okrevanje in odpornost z nepovratnimi sredstvi

Foto: Arhiv Karitas

Slovenija je s svojim načrtom za okrevanje in odpornost, podlago za pridobitev sredstev iz mehanizma NextGenerationEU, predvidela za 1,49 milijarde evrov naložb z nepovratnimi sredstvi, ki jih bo nadgradila še s posojili.

Večina naložb bo v skladu s prioritetami evropskega zelenega dogovora in digitalnega prehoda usmerjena v vzpostavljanje zelene in digitalne infrastrukture, pa tudi za reševanje najbolj perečih socialnih problemov, kot je npr. pomanjkanje stanovanj.

EU torej ostaja unija vrednot: solidarnosti, socialne pravičnosti in demokracije. V letu, ko praznujemo 30. obletnico enotnega trga EU in ki ga je Unija razglasila za evropsko leto spretnosti, vse bolj postaja jasno tudi, da so evropske politike motor konkurenčnosti evropskega gospodarstva ter temelj blaginje državljank in državljanov EU.

Oglejte si govor v Hiši EU in na spletu Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji organizirata ogled govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji v živo v prostorih Hiše Evropske unije na Dunajski cesti 20 v Ljubljani z začetkom ob 9. uri. Govor o stanju Unije bo mogoče spremljati v Hiši EU tako v slovenščini kot v angleščini. Govor lahko prek spleta v živo spremljate tukaj (v vseh uradnih jezikih EU).

Močna in odporna EU kot odgovor na izzive prihodnosti

Ogledu govora v Hiši EU bo od 10.45 do 12.00 sledila razprava "Močna in odporna EU kot odgovor na izzive prihodnosti".

V razpravi, ki bo posvečena temam iz govora o stanju v Uniji, dosežkom EU v preteklih letih in soočanju z izzivi, ki Unijo čakajo v prihodnosti, bodo z neposrednim javljanjem iz Strasbourga sodelovali:

evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič ,

, poslanka Evropskega parlamenta Romana Tomc (EPP),

(EPP), poslanec Evropskega parlamenta Milan Brglez (S&D) in

(S&D) in poslanka Evropskega parlamenta Irena Joveva (Renew).

Moderatorki razprave Nataši Briški se bosta v Hiši Evropske unije v Ljubljani pridružila:

Državni sekretar na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Marko Štucin in

in profesorica Sabina Lange, strokovnjakinja za zadeve EU.

Za goste, ki bodo razpravo spremljali v Hiši EU, bo na voljo tolmačenje v angleščino.

Dogodek bo mogoče spremljati tudi prek spleta, na Facebooku , X in platformi STAvživo (v slovenščini, tolmačenje v angleščino ne bo na voljo).