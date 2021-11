Volitve se bližajo: kaj ta sprememba pomeni za Mateja Tonina?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anketa, ki jo je Ninamedia novembra opravila za časnika Večer in Dnevnik, največ podpore še vedno napoveduje stranki SDS Janeza Janše, sledi ji SD Tanje Fajon, na tretjem mestu je Levica Luke Mesca, na četrtem LMŠ Marjana Šarca.

V primerjavi z rezultati ankete, ki jo je agencija opravila septembra, je podpora nekoliko upadla strankam SDS, SD, Levici in SAB, medtem ko je strankama LMŠ in NSi podpora nekoliko zrasla.

Anketa kaže, da je največja razlika med strankami koalicije KUL, kjer ima SD Tanje Fajon veliko višjo podporo kot preostale stranke. Največ je podpora ta mesec zrasla stranki NSi.

Kaj pravijo številke?

Kot je razvidno s spodnje grafike, je v primerjavi z zadnjo anketo časnika Večer in Dnevnik, izvedeno septembra, podpora SDS s 27,3 odstotka sicer nekoliko upadla, na 26,9 odstotka, a ostaja stranka z največjo podporo.

Tudi Socialni demokrati imajo nižjo, in sicer 22-odstotno podporo, prejšnji mesec je bila ta 22,8-odstotna. Tudi tretjeuvrščeni Levici je podpora nekoliko upadla, prejšnji mesec je imela 14 odstotkov podpore, ta mesec ima 12,8-odstotno podporo. Četrtouvrščena LMŠ Marjana Šarca ima nekoliko višjo podporo kot prejšnji mesec, 11,6 odstotka, septembra je imela 10,2-odstotno podporo.

Podpora je ta mesec narasla stranki NSi Mateja Tonina, z 8,6 odstotka podpore na 10,4 odstotka. Parlamentarni prag bi prestopila še SAB Alenke Bratušek s 6,8-odstotno podporo, ob prejšnjem merjenju so zabeležili 8,3 odstotka podpore.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so glede na raziskavo Ninamedie pristale:

parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (1,9 odstotka),

parlamentarna stranka DeSUS Ljuba Jasniča (1,9 odstotka),

parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (0,5 odstotka).

zunajparlamentarna stranka SLS Marjana Podobnika (2,7 odstotka).

Kaj kažejo druge ankete?

Kot smo poročali pretekli teden, so tudi tri stranke koalicije KUL v najnovejšem merjenju javnega mnenja v anketi Mediane, ki so jo objavili v Delu, povečale razlike. SD je zabeležila celo najboljši letošnji rezultat, Levica in LMŠ pa sta podporo izgubili.

Podobno kaže anketa Parsifala, ki jo je objavila Nova24TV, v koaliciji KUL so razmerja med strankam glede podpore vse večja. Stranka SD je očitno pobrala večino glasov in krepko prehitela vse svoje koalicijske kolege.