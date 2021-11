Se je Tanja Fajon odcepila od koalicije KUL?

Med tistimi, ki bi se udeležili volitev in so opredeljeni, bi največ vprašanih, če bi bile volitve to nedeljo, volilo stranko SDS, ki jo vodi Janez Janša, in sicer bi stranka SDS dobila 32,3 odstotka glasov. Seštevek podpore drugi in tretji stranki po vrsti ne doseže podpore stranki SDS. Na drugo mesto bi se uvrstila stranka SD z 19,5 odstotka glasov, na tretje pa stranka LMŠ z 9,3 odstotka glasov. Levica bi dobila 8,5 odstotka glasov, NSi 6,5 odstotka glasov, lista Povežimo Slovenijo 6,3 odstotka glasov in SAB 5,4 odstotka glasov. Preostale stranke parlamentarnega praga ne bi dosegle.

Kakšno podporo bi dobile povezane stranke?

Stranke, ki napovedujejo skupno kandidaturo pod imenom Povežimo Slovenijo, dobivajo visoko podporo in so, glede na podatke javnomnenjske raziskave, izenačene s stranko NSi.

Medtem pa so v koaliciji KUL razmerja med strankam glede podpore vse večja. Stranka SD je očitno pobrala večino glasov in krepko prehitela vse svoje koalicijske kolege.

Kot smo poročali minuli teden, so tri stranke koalicije KUL tudi v najnovejšem merjenju javnega mnenja v anketi Mediane, ki so jo objavili v Delu, povečale razlike. SD je zabeležila celo najboljši letošnji rezultat, Levica in LMŠ pa sta podporo izgubili.

Javnomnenjska anketa je bila opravljena v obdobju od 20. septembra do 4. novembra 2021 med polnoletnimi prebivalci Republike Slovenije. Realiziran vzorec je bil različen po posameznih volilnih okrajih, skupno je bilo zajetih 4.894 anketirancev.