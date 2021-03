Vodje poslanskih skupin po posvetu s Pahorjem večinoma zadržani do možnih kandidatov za ustavnega sodnika in viceguvernerja

Vodje poslanskih skupin so bili po današnjem posvetu s predsednikom republike Borutom Pahorjem o možnih kandidatih za ustavnega sodnika in viceguvernerko Banke Slovenije večinoma še zadržani glede njihove podpore. Večinoma napovedujejo, da se bodo o imenih v poslanskih skupinah še pogovorili in odločili do glasovanj.

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je po srečanju izpostavil, da gre za prvi primer, da je predsednik republike prišel na posvet o kandidatih v državni zbor, saj so običajno vodje poslanskih skupin hodili v predsedniško palačo. Kot je dejal, so Pahorju predstavili svoje preference glede kandidatov za obe omenjeni prosti mesti. Obenem je napovedal, da bodo dokončno odločitev o kandidatih v poslanski skupini SDS sicer sprejeli tik pred glasovanjem, o tem se bodo tudi še posvetovali v poslanski skupini. Kot je še dejal Krivec, je predsednika države razumel, da se do neke mere že mudi s predlogi za kandidate.

Pahor jim je poleg prijavljenih predstavil tudi imeni dveh kandidatov

Tudi v poslanski skupini LMŠ so za STA pojasnili, da je predsednik republike predstavil svoje predloge kandidatov za ustavnega sodnika in viceguvernerko Banke Slovenije, o katerih se bodo v poslanski skupini še pogovorili. So pa odgovornost za uspeh kandidature pripisali največji koalicijski poslanski skupini, "tako, kot je bilo to v času vlade Marjana Šarca, ko so bila pričakovanja tako predsednika Pahorja kot tudi medijev in javnosti usmerjena v poslansko skupino LMŠ, da bo z ustreznim dialogom našla zadostno večino". To jim je praviloma tudi uspelo, za razliko od trenutne koalicije oziroma največje koalicijske stranke, so še dodali.

Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je za STA pojasnil, da je zanje najpomembnejše imenovanje ustavnega sodnika, za katerega morajo po njihovem mnenju najti kandidata, ki ne bo strankarsko navijaški, kot sta to zdaj vsaj eden ali dva ustavna sodnika. Zato je Pahorja pozval, da poskuša najti kandidata, ki ne bo dajal videza pristranskosti, ampak bo lahko neodvisno in samostojno opravljal to funkcijo. Pahor jim je poleg prijavljenih danes predstavil še imeni dveh kandidatov, po Vatovčevih besedah pa naj bi poiskal še kakšnega. Glede viceguvernerja pa je Vatovec dejal, da Pahor še išče podporo za kandidatko Tino Žumer, za katero je že v prejšnjih posvetovanjih večina poslanskih skupin nakazala, da bi jo lahko podprla.

Vodja poslanske skupine NSi Jožef Horvat je napovedal, da se bodo o podpori posameznim možnim kandidatom v poslanski skupini odločili v prihodnjem tednu. Glede možne kandidatke za viceguvernerko Tine Žumer je pojasnil, da so imeli to ime v ožjem izboru. Glede kandidatov za ustavnega sodnika pa je Horvat navedel, da je tudi tu možnih več imen in da se bodo o njih še pogovarjali. Upa, da do aprilske seje dosežejo zadostno večino.

Kandidata za ustavnega sodnika Pahor išče že v tretje

Tudi vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper je pojasnila, da se bodo v poslanski skupini pogovorili o morebitnih kandidatih za viceguvernerja in ustavnega sodnika in nato svojo odločitev sporočili predsedniku republike. Po besedah predsednika SNS in vodje strankine poslanske skupine Zmaga Jelinčiča v poslanski skupini nimajo kakšnih posebnih težav glede kandidature Žumerjeve za viceguvernerko Banke Slovenije, je pa ob tem opozoril, da gre zaenkrat za preliminarne pogovore. Kandidature generalnega sekretarja ustavnega sodišča Sebastiana Nerada za ustavnega sodnika pa ne nameravajo podpreti, saj da nekatere objavljene informacije zbijajo že tako omajano verodostojnost tega sodišča. Bodo pa v poslanski skupini po Jelinčičevih napovedih razmislili o podpori kandidaturi višjega sodnika Zlatana Dežmana.

Vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Felice Žiža pa je, kot je dejal za STA, Pahorju na današnjem srečanju sporočil, da bosta poslanca narodnih skupnosti podprla kandidata za viceguvernerja, ki ga bo predlagal Pahor in ki bo imel podporo večine poslanskih skupin. Za kandidata za ustavnega sodnika pa Žiža pričakuje še nadaljnja posvetovanja.

V SD, SAB in DeSUS po srečanju s Pahorjem izjav niso dajali.

Pahor sicer išče novega kandidata za viceguvernerja Banke Slovenije, ki bo po odstopu nasledil Marka Bošnjaka, saj Arjana Brezigar Masten, ki jo je v DZ predlagal v potrditev lani oktobra, ni dobila potrebne večine. Pahor je že januarja ugotovil, da ena kandidatka med prijavljenimi uživa izstopajočo podporo, vendar premalo prepričljivo, da bi jo predlagal DZ v izvolitev. Zato se je odločil za dodatna posvetovanja. Po današnjih posvetovanjih so iz Pahorjevega urada sporočili, da se je Pahor odločil, da bo marca predlagal Tino Žumer, če bo po neformalnih posvetih konec prihodnjega tedna ugotovil, da uživa zadostno podporo.

Kandidata za ustavnega sodnika, ki ga Pahor išče že v tretje, pa se je odločil predlagati predvidoma aprila. Danes je vodjem poslanskih skupin ob kandidatih, ki so se prijavili na razpis, predstavil tudi možni kandidaturi Sebastiana Nerada in Zlatana Dežmana. Novi ustavni sodnik bo nadomestil Dunjo Jadek Pensa, ki se ji je mandat iztekel 14. julija lani, piše STA.