O čem sta se pogovarjala Fajonova in Pahor

Kot je v izjavi za medije po koncu srečanja poudarila Tanja Fajon, sta s predsednikom Borutom Pahorjem danes imela "predvsem zelo iskren pogovor" o razmerah v državi. "Sama sem ga opozorila na stvari, ki nas močno skrbijo," je dejala. V SD se namreč ne strinjajo s Pahorjevo oceno, da vlada dobro obvladuje epidemijo, piše STA.

Želi si pogovora o obvladovanju epidemije

Izpostavila je dolgotrajno zaprtje šol, pomanjkljivo obveščenost gospodarstva glede ukrepov, smrtnost zaradi epidemije. "Dogovorila sva se, da je za enotnost treba storiti več. Pozvala sem ga k njegovi večji kritičnosti do ravnanja te vlade," je povedala.

Če bodo imeli vodje parlamentarnih strank sestanek, ki ga namerava predsednik republike sklicati konec februarja, si Fajonova želi zlasti pogovora o obvladovanju epidemije. "Postaviti na prvo mesto stroko, ki je danes res postavljena na stran. Iskreno se pogovoriti, kako bo Slovenija izkoristila vsa evropska sredstva, ki ji bodo na voljo, na transparenten način, v pogovoru z vsemi partnerji," je poudarila.

Vlada po njenih besedah osnutek nacionalnega načrta za okrevanje še vedno skriva pred javnostjo, obenem pa je "zelo neambiciozen in zapravlja veliko priložnost za širšo dolgoročno razvojno sliko Slovenije". Na tem sestanku bi se bilo treba pogovoriti tudi o predsedovanju Svetu EU, pri čemer se je zavzela za širši družbeni konsenz o prioritetah Slovenije v tem obdobju.

Pahor namerava opraviti pogovor še s preostalimi vodji strank

S Pahorjem sicer po besedah Fajonove delita zaskrbljenost, da je družba "močno razdeljena" in da je nezaupanje v politike veliko. Obvestila ga je tudi o sredini vložitvi konstruktivne nezaupnice v DZ. Če ta ne bi uspela, pa so po mnenju Fajonove edina prava pot predčasne volitve. Te bi lahko premešale karte na novo in tudi na ta način bi po njenem mnenju lahko povrnili zaupanje med ljudi.

Pahor namerava opraviti pogovore še s preostalimi vodji parlamentarnih strank, ki so se odzvali vabilu na sestanek konec februarja. "Mogoče bo to tudi sploh zadnja priložnost za tak iskren pogovor in bomo na sestanku preprosto ugotovili, da se nimamo o ničemer pogovarjati in da gremo lahko tudi na volitve," je pripomnila, piše STA.

O odločitvi predsednika LMŠ Marjana Šarca in koordinatorja Levice Luke Mesca, ki sta vabilo na pogovor zavrnila, je Fajonova povedala, da sta, kot ona razume, dopustila tudi možnost pogovora po opravljenem glasovanju v DZ.