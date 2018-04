Vodja svetniške skupine zapustila Šarca

Vodja svetniške skupine LMŠ v občini Kamnik je po poročanju portala Kamnik Info v obvestilu za javnost zapisala, da sprejema in spoštuje nekatere odločitve vodstva, žal pa se z nekaterimi ne strinja. "Zato je po temeljitem premisleku čas za moj odhod," je zapisala.

Irtova zatrjuje, da sta se z Marjanom Šarcem razšla v korektnem tonu. "Najini pogledi na določene zadeve so nasprotni in ima seveda vso pravico, da na svoj način vodi zadeve in je tudi prav, da se jaz umaknem ter nadaljujem svojo novo osebno in poslovno pot. Nove priložnosti čakajo povsod, če jih hočemo sprejeti," je zapisala.

Nekoliko drugače je odstop Irtove komentiral Šarec. V telefonskem pogovoru za kamniški portal je dejal: "Najprej je bil lani problem, ker je bila prepričana, da bo predstavnica za stike z javnostmi moje predsedniške kampanje. Sam sem ocenil, da ne bo, saj imam do tega menda pravico. Potem je bilo vse narobe, zdaj pa je hotela kandidirati za poslanko v državnem zboru, pa smo tudi rekli, da ne. To je razlog," svojo plat zgodbe navaja Šarec.

Irtova naj bi po poročanju portala nameravala prestopiti v NSi in kandidirati na parlamentarnih volitvah, a se ji tudi z Matejem Toninom ni uspelo dogovoriti.