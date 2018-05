Voda zalila spodnjo postajo gondole na Krvavec

Deroča voda z naplavinami je poškodovala cesto ter s kamenjem, lesom in zemljo delno zasula spodnjo postajo kabinske žičnice na Krvavec. Ker ogled kraja dogodka in sanacija še potekata, škoda še ni znana. Na samem vrhu Krvavca neurje ni povzročilo nobenih težav.

Kabinska žičnica danes ne bo obratovala, prav tako je zaprt Bike park, so sporočili iz Rekreacijsko turističnega centra Krvavec.

Voda ogrožala več hiš v vasi Grad

Gasilci lokalnih gasilskih društev so imeli ponoči polne roke dela. V vasi Grad je voda zaradi zamašenega mostu prestopila bregove, poplavila cestišče in tako začela ogrožati več stanovanjskih objektov. Gasilci so vodo preusmerili s protipoplavnimi vrečami in s tem preprečili večjo škodo na objektih. S pomočjo gradbene mehanizacije jim je kmalu uspelo preusmeriti vodo nazaj v potok.

Voda ni pitna

Gasilci so očistili meteorne jaške, cevi in ceste. Občanu so pomagali pri dovajanju sveže vode v ribogojnico, komunalnemu podjetju pa pri čiščenju objekta za klorizacijo vode. Zaradi nastale škode bo do preklica oskrba s pitno vodo v občini Cerklje motena. Do preklica je potrebno prekuhavanje pitne vode.