Vlada zagotovila 7,7 milijona evrov za nakup prostorov za sodišča

Vlada je zagotovila sredstva za nakup prostorov za upravno, delovno in socialno sodišče in višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Vrednost projekta je 7,7 milijona evrov, od tega je ministrstvu za pravosodje iz splošne proračunske rezerve zagotovila 6,5 milijona evrov, so sporočili iz urada za komuniciranje.

Kot so pojasnili na ministrstvu za pravosodje, je vlada v veljavni načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila projekt nakupa poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov. Ministrstvo načrtuje nakup stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani, s čimer želijo rešiti prostorsko problematiko upravnega, delovnega in socialnega ter višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani.

Projekt se bo financiral iz sredstev državnega proračuna za leto 2023, z nakupom pa bo ministrstvo pridobilo lastne poslovne prostore za potrebe upravnega, delovnega in socialnega ter višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani v skupni velikosti 5.126,90 kvadratnega metra, so navedli.

Po pojasnilih ministrstva se tako zagotavljajo zakonsko ustrezni in prostorsko zadostni lastni prostori, ki omogočajo ustrezne delovne pogoje, racionalnost rabe, dostopnost za vse uporabnike, tudi funkcionalno ovirane, energetsko učinkovitost ter racionalnost stroškov vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov ter koncentracija centraliziranih organov.

"Z nakupom sledimo cilju, da pravosodni organi poslujejo v nepremičninah, ki so v celoti v lasti države in zagotavljajo nemoteno in neodvisno poslovanje pravosodnih organov," so še zapisali na ministrstvu.