Vlada predlaga dopolnila k zakonu o zdravstvenem zavarovanju

Vlada je na današnji dopisni seji oblikovala dopolnila k šestim členom predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki so ga vložili poslanci Svobode in predvideva ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so sporočili po seji vlade. DZ bo drugo obravnavo zakona opravil na seji prihodnji petek.