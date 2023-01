Vlada omejila cene daljinskega ogrevanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je danes izdala uredbo o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, s katero je najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote določila pri 98,70 evra na megavatno uro. Uredba velja od 1. januarja do 30. aprila. Ukrep bo po navedbah vlade znižal cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja.

Kot so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, možnost regulacije cen toplote iz daljinskega ogrevanja predvideva zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije. Določa, da lahko vlada v primeru nesorazmernega dviga cen energentov določi, da se cena toplote iz daljinskega ogrevanja ali dodatki k tarifnim postavkam oblikujejo tako, da ne bo presežena določena raven tarifne postavke ali dela tarifne postavke za posamezno tarifno skupino ali skupino odjemalcev.

"Iz analize Agencije za energijo, ki prikazuje povprečne maloprodajne cene toplote za sisteme daljinskega ogrevanja, izhaja, da je prišlo do nesorazmernega povečanja cene toplote iz nekaterih sistemov daljinskega ogrevanja," so izpostavili.

Po Sloveniji velike razlike med sistemi

Razlike med sistemi v Sloveniji so po navedbah vlade iz različnih razlogov sicer zelo velike. Ključni razlog je gorivo, ki ga posamezni sistem uporablja, poleg tega pa so sistemi tehnično zelo različni in tudi različno upravljani.

Višina tarifne postavke za variabilni del cene toplote brez DDV se v objavljenih cenikih za letošnji januar giblje od 45,85 do 160 evrov na megavatno uro. Vlada je najvišjo dovoljeno tarifno postavko za variabilni del cene toplote tako določila pri 98,70 evra na megavatno uro.

To velja za vse gospodinjske odjemalce; tako tiste, ki toploto iz distribucijskega sistema prevzemajo prek individualnega odjemnega mesta, kot tudi tiste, ki to počnejo prek skupnega.

Največje znižanje v sistemih, ki uporabljajo zemeljski plin

Ukrep bo po navedbah vlade znižal cene v 18 sistemih daljinskega ogrevanja od skupno 59, kjer se distribucija toplote izvaja kot gospodarska javna služba. Največje znižanje maloprodajne cene toplote med drugim napovedujejo za sisteme v Novi Gorici, Trbovljah, Hrastniku, Mariboru, Ravnah na Koroškem in Jesenicah. To so po navedbah vlade predvsem sistemi, ki kot gorivo uporabljajo zemeljski plin.

Znižanje tarifne postavke za variabilni del cene toplote mora veljati tudi za celoten letošnji januar, saj je prav v tem mesecu prišlo do večjih povišanj cen toplote, so še poudarili.

V Trbovljah protest zaradi cen ogrevanja

Na visoke stroške daljinskega ogrevanja so v minulih tednih opozarjali v več občinah. V Trbovljah so občani zaradi tega pripravili celo protestni shod.

Vlada je 27. oktobra lani za distributerje toplote že določila najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za gospodinjske odjemalce.