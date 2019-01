Vlada odgovorila Jelinčiču: Prostitucija praviloma ni svobodna izbira

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vlada je na današnji seji sprejela odgovor na predloga poslanca SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega, da se uvede nov državni praznik z nazivom dan zedinjene Slovenije in da se pri nas legalizira prostitucija. Vlada je Jelinčiču odgovorila, da prelomne dogodke po prvi svetovni vojni zaznamujemo že z dvema državnima praznikoma, o legalizaciji prostitucije pa je med drugim poudarila, da ta praviloma ni svobodna izbira, ampak izbira v stiski.

Pred sprejetjem morebitnih zakonodajnih rešitev na področju legalizacije prostitucije je treba po mnenju vlade najprej opraviti poglobljeno razpravo s strokovno in drugo zainteresirano javnostjo ter predstavniki spolnih delavcev in delavk.

Vlada meni, da se spolni delavci za prostitucijo odločajo v stiski

"Prepričanje, da je prostitucija dejavnost oziroma poklic kot vsak drugi in da je v osnovi svobodna izbira posameznice oziroma posameznika, ne upošteva kompleksnosti njihovega položaja. Prostitucija namreč praviloma ni svobodna izbira, ampak izbira v stiski, ekonomski, socialni, osebni, pogosto povezana z izkoriščanjem in nasiljem," je poudarila vlada.

Po njenem mnenju se spolni delavci za to dejavnost odločajo predvsem zaradi razlogov, kot so dolgotrajna revščina, brezizhodni socialni položaj, pogosto pa se soočajo tudi z nasiljem v družini: "Zato ni pričakovati, da bi se težave rešile z regulacijo oziroma legalizacijo, temveč je rešitev v dobro delujočem sistemu organov nadzora in pregona ter predvsem v preventivi oziroma v sistematičnem odpravljanju vzrokov, ki vplivajo na odločitev za prostitucijo."

Povečanje dela prostih dni za vlado ni sprejemljivo

Na drugi predlog poslanca SNS Zmaga Jelinčiča Plemenita o uvedbi novega državnega praznika je vlada odgovorila, da povečanje prazničnih dni, ki bi bili hkrati dela prosti dnevi, z vidika delovnopravne zakonodaje ter z vidika obveznosti delodajalcev in primerljivosti ureditve z drugimi državami članicami EU ni sprejemljivo.

Opredeljevanju dodatnega prazničnega dne, ki ne bi bil dela prost dan, vlada načeloma ne nasprotuje, "saj to ne bi povzročilo dodatnega izpada delovnih ur in povečanja obveznosti za delodajalce, ob čemer pa se ne spuščamo v oceno zgodovinske utemeljenosti predloga".

Ministrstvo za kulturo je sicer že decembra menilo, da uvedba novega državnega praznika dan zedinjene Slovenije, ki bi ga po Jelinčičevem predlogu zaznamovali 29. novembra, ne bi prinesla dodatne kakovosti. Ob tem je spomnilo, da je Slovenija v zadnjem dobrem desetletju uzakonila pet dodatnih praznikov: dan Primoža Trubarja, praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, praznik vrnitve Primorske k matični domovini, dan suverenosti in dan Rudolfa Maistra.

Ministrstvo za kultura: Slovenija ima že dovolj državnih praznikov

Slovenija ima po mnenju ministrstva v tem trenutku že dovolj državnih praznikov. V zvezi z Jelinčičevim pojasnilom, da predlagani praznik temelji na dejanskem dogodku iz 1. decembra 1918, je ministrstvo podobno kot vlada opozorilo, da čas prelomnih dogodkov po prvi svetovni vojni od leta 2005 že zaznamujemo z dvema praznikoma, in sicer 23. oktobra z dnevom Rudolfa Maistra, ko se spominjamo njegove akcije leta 1918, in 17. avgusta s praznikom združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.