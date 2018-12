Poslanci SNS oblekli rumene jopiče. Levica: Rumeni jopiči se ne bojujejo proti Marakešu.

Poslanci opozicijske stranke SNS so na današnjo sejo državnega zbora prišli oblečeni v rumene jopiče. Rumeni brezrokavniki sicer veljajo za simbol nezadovoljnih protestnikov v Franciji. "Poskusi brezsramne prisvojitve rumenih jopičev se nadaljujejo," so potezo poslancev SNS na Twitterju komentirali v stranki Levica.

Predsednik SNS Zmago Jelinčič je na današnji seji državnega zbora v sklopu poslanskih vprašanj predsedniku vlade Marjanu Šarcu postavil vprašanja glede naseljevanja tujcev v Sloveniji. Jelinčiča je med drugim zanimalo, koliko tujcev živi v Sloveniji, koliko jih ima delovna dovoljenja, kje delajo ter koliko otrok in sorodstva je z njimi prišlo v Slovenijo.

Poslanci SNS na sejo prišli v rumenih jopičih

Poslanci SNS so na današnjo sejo prišli oblečeni v rumene brezrokavnike, ki veljajo za simbol protestnikov v Franciji. Pripadniki tako imenovanega gibanja rumenih jopičev v Franciji protestirajo že štiri tedne, proteste so nazadnje organizirali v soboto. V Parizu se je takrat sicer zbralo manj ljudi kot na demonstracijah pred tednom dni.

Demonstranti, katerih akcije so se sprevrgle tudi v nasilje in izgrede, so sprva nasprotovali zvišanju trošarin na gorivo, zdaj pa naslavljajo tudi socialna vprašanja in kritizirajo politiko aktualnega francoskega predsednika Emmanuela Macrona.

Levica: Poskusi brezsramne prisvojitve rumenih jopičev se nadaljujejo

Na potezo poslancev SNS so se na družbenem omrežju Twitter odzvali v opozicijski stranki Levica, ki sicer sodeluje s koalicijo petih strank pod vodstvom največje vladne stranke LMŠ. "Poskusi brezsramne prisvojitve rumenih jopičev se nadaljujejo," so potezo poslancev SNS komentirali v Levici.

"Rumeni jopiči se bojujejo za medčloveško solidarnost, za delavske pravice in proti davčnim olajšavam za elite, ne pa proti Marakešu," so še zapisali v Levici. Spomnimo, da so protesti po vzoru rumenih jopičev prejšnji ponedeljek potekali tudi na Trgu republike v Ljubljani, kjer se je zbralo od 200 do 250 protestnikov.

Medtem ko je del demonstrantov naslavljal podobna vprašanja kot gibanje rumenih jopičev v Franciji, je druga skupina protestnikov izrazila nestrinjanje z dogovorom Združenih narodov o migracijah.