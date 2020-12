Vlada o programih za zgodnje odkrivanje okužb pri izpostavljenih poklicih

Vlada je danes izdala uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb s koronavirusom. S tem so postavili tudi okvirje za izvedbo hitrega testiranja na okužbo v nekaterih bolj izpostavljenih poklicih, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Uredba predvideva izvajanje splošnih in posebnih presejalnih programov. Splošni presejalni program obsega množične mikrobiološke preiskave na novi koronavirus. Posebni presejalni programi pa vključujejo mikrobiološke preiskave oseb, ki delajo v t. i. tveganih okoljih.

Kot je navedeno v sporočilu po dopisni seji vlade, to vključuje osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, dejavnost vzgoje in izobraževanja ter osebe, ki izvajajo socialno varstvene storitve in programe, pri katerih zaradi dela z uporabniki teh storitev in programov obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive bolezni covid-19, druge osebe, ki lahko s svojim delom ali ravnanjem v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, povzročijo širjenje covida-19, ter potnike v mednarodnem prometu, kadar obstaja neposredna nevarnost za širjenje koronavirusne bolezni, piše STA.

Programi se bodo izjavali dokler ne bo zadostne precepljenosti

Način, obseg in roke izvajanja posebnih programov uporabljajo tudi delodajalci, ki posebne programe zagotavljajo v sodelovanju z izvajalci medicine dela kot ukrep varnosti in zdravja pri delu, je še zapisano v gradivu po seji vlade. Presejalne programe bodo lahko izvajali izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki to dejavnost opravljajo v mreži javne zdravstvene službe, in drugi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih na podlagi javnega razpisa izbere zdravstveni minister in z njimi sklene pogodbo.

Glede na uredbo se bodo presejalni programi izvajali, "dokler ni dosežen zadosten odstotek precepljenosti prebivalstva, ki učinkovito zameji nadaljnje širjenje koronavirusa". Odstotek precepljenosti prebivalstva in njegovo učinkovanje na zamejevanje širjenja virusa bo vsake tri mesece ugotavlja strokovna skupina, je zapisano v gradivih po seji vlade.

Pojasnili so še, da načrtovanje in vodenje presejalnih programov, koordiniranje njihovega izvajanja, izbor izvajalcev, financiranje opravljenih zdravstvenih storitev, spremljanje učinkovitosti in kakovosti ter nadzor nad izvajanjem presejalnih programov opravlja zdravstveno ministrstvo.

Vzpostavitev, upravljanje in nadgradnjo informacijskega sistema presejalnih programov na nacionalni ravni bo zagotavljal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki bo izvajalcem presejalnih programov dajal metodološka in tehnična navodila za posredovanje izvidov mikrobioloških preiskav in drugih podatkov.

Glede na pojasnila v sporočilu po dopisni seji vlade bo naloga strokovne skupine za covid-1 tudi, da bo usmerjala razvoj presejalnih programov in določila nacionalne strokovne smernice glede njihovega izvajanja. Pripravljala bo poročila o izvajanju teh programov in določila kazalnike kakovosti, vključno z občutljivostjo in specifičnostjo testov, in učinkovitosti izvajanja presejalnih programov.

Uredba prav tako določa, da zdravstveni minister določi najvišjo višino povračila za posamezno vrsto zdravstvene storitve s sklepom, ki ga objavi na spletni strani ministrstva. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin glede obsega presejalnih programov ter ponudbe in povpraševanja po izvajanju presejalnih programov na trgu, lahko določi tudi novo ceno in objavi nov javni razpis, je še zapisano v sporočilu po današnji dopisni seji vlade, še navaja STA.