Vlada naj bi danes živali opredelila kot čuteča bitja

Vlada bo danes obravnavala predlog novele stvarnopravnega zakonika, s katerim bi med drugim izboljšali urejanje etažne lastnine in opredelili živali kot čuteča bitja. Po pojasnilih pravosodnega ministrstva je to prvi korak k podelitvi ustreznega statusa živalim. Po nekaterih informacijah bi lahko ministri govorili tudi o ukrepih zoper "varde".

Čeprav tega ni na dnevnem redu, bi po neuradnih informacijah namreč vlada lahko danes obravnavala tudi že prvi del zakonskih rešitev, ki bi omogočile pregon paravojaških formacij oziroma samooklicanih skupin, kot je Štajerska varda.

Svet za nacionalno varnost je namreč pretekli teden ministrstvoma za pravosodje in notranje zadeve naložil, da v najkrajšem času pripravita spremembe kazenskega zakonika in prekrškovnih predpisov. Premier Marjan Šarec pa je v odgovoru na poslansko vprašanje ta teden izrazil prepričanje, da bi bile lahko sprejete v najkrajšem mogočem času.

Na dnevnem redu je novela stvarnopravnega zakonika

Na ministrstvu za pravosodje so glede predlagane opredelitve živali kot čutečih bitij poudarili, da živali ni mogoče enačiti s položajem stvari in da je dozorel čas, da družba neha na živali gledati kot na predmet, ki je namenjen zgolj služenju in izpolnjevanju osebnih interesov lastnika, kot to velja za stvari.

V uradu vlade za komuniciranje pa so izpostavili še druge predlagane spremembe. Te sledijo potrebam sodobnega poslovnega prometa, predlagane dopolnitve etažne lastnine in nova ureditev povezanih nepremičnin pa bodo omogočile ureditev razmerij, ki se v poslovni in življenjski praksi že oblikujejo, vendar s pomočjo drugih, za to manj primernih institutov stvarnega prava. S predlogom zakona se odpravljajo tudi nekatere nedoslednosti in pomanjkljivosti veljavne ureditve, so zapisali.