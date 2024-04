Vlada in Fides po neuspešni mediaciji nadaljujeta s pogajanji

Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vlada danes prvič po neuspešni mediaciji nadaljujeta stavkovna pogajanja. Vlada je sicer v sredo z mesta vodje vladne pogajalske skupine za pogajanja s Fidesom razrešila Mirka Stoparja in za novega vodjo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za zdravje Denisa Kordeža.

Za novo namestnico vodje pogajalske skupine pa je bila namesto Kordeža imenovana državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec.

V skupni izjavi po neuspešni mediaciji sta Fides in vlada v začetku meseca zapisala, da kljub trudu mediatorjev in pogajalcev ter iskreni izmenjavi stališč nista uspela uskladiti rešitve stavkovnih zahtev. Ob tem sta se zavezala, da bosta nadaljevala pogajanja.

Polh: To je za nas precejšnje razočaranje

Predsednik sindikata Damjan Polh je po neuspešni mediaciji dejal, da je ta zanje precejšnje razočaranje in zagotovil, da so se na njihovi strani trudili, a so vladne ponudbe ostajale enake kot ob začetku stavke. Kordež pa je v ločeni izjavi takrat dejal, da je bil razkorak med stavkovnimi zahtevami Fidesa in zmožnostmi vladne strani na žalost prevelik, da bi lahko dosegli dogovor.

Stavka zdravniškega sindikata Fides traja od 15. januarja in je postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji doslej. Fides zahteva ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij vključno z dvigi plač starejšim zdravnikom.